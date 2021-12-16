Sergen Yalçın'ın eski sevgilisi Lisaveta Karibskaya'dan süper minisiyle olay paylaşım! Ukraynalı modele yorum yağdı: 'Sergen bunu beğendi'
Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ın eski aşkından süper minisiyle olay paylaşım! Lisaveta Karibskaya'ya Instagram'da yorum yağdı... Kısa süre önce Beşiktaş teknik direktörlüğünü bırakan Sergen Yalçın'ın aşk hayatı da zaman zaman gündeme geliyor. Sergen Yalçın geçtiğimiz aylarda Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya ile aşk yaşıyordu. İkilinin son dönemde ayrıldıkları iddia edilse de modelin paylaşımlarını Türk takipçileri beğenmeye devam ediyor. Yeni yaşını kutlayan Lisaveta Karibskaya'nın Instagram karelerini görenler, "Sergen bunu beğendi", "Sergen hocamın vardır bir bildiği" şeklinde yorumlarda bulundu.
16.12.2021 11:15
- Son Güncelleme: 16.12.2021 11:23
'SERGEN BUNU BEĞENDİ'
Sergen Yalçın'ın eski sevgilisi Lisaveta Karibskaya'dan süper minisiyle olay paylaşım! Ukraynalı modele yorum yağdı...
Kısa süre önce Beşiktaş teknik direktörlüğünü bırakan Sergen Yalçın'ın aşk hayatı da zaman zaman gündeme geliyor. Sergen Yalçın geçtiğimiz aylarda Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya ile aşk yaşıyordu.