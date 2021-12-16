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Haberler Magazin Sergen Yalçın'ın eski sevgilisi Lisaveta Karibskaya'dan süper minisiyle olay paylaşım! Ukraynalı modele yorum yağdı: 'Sergen bunu beğendi'

Sergen Yalçın'ın eski sevgilisi Lisaveta Karibskaya'dan süper minisiyle olay paylaşım! Ukraynalı modele yorum yağdı: 'Sergen bunu beğendi'

Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ın eski aşkından süper minisiyle olay paylaşım! Lisaveta Karibskaya'ya Instagram'da yorum yağdı... Kısa süre önce Beşiktaş teknik direktörlüğünü bırakan Sergen Yalçın'ın aşk hayatı da zaman zaman gündeme geliyor. Sergen Yalçın geçtiğimiz aylarda Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya ile aşk yaşıyordu. İkilinin son dönemde ayrıldıkları iddia edilse de modelin paylaşımlarını Türk takipçileri beğenmeye devam ediyor. Yeni yaşını kutlayan Lisaveta Karibskaya'nın Instagram karelerini görenler, "Sergen bunu beğendi", "Sergen hocamın vardır bir bildiği" şeklinde yorumlarda bulundu.

16.12.2021 11:15 - Son Güncelleme: 16.12.2021 11:23
Sergen Yalçın’ın eski sevgilisi Lisaveta Karibskaya’dan süper minisiyle olay paylaşım! Ukraynalı modele yorum yağdı: ’Sergen bunu beğendi’

'SERGEN BUNU BEĞENDİ'

Sergen Yalçın'ın eski sevgilisi Lisaveta Karibskaya'dan süper minisiyle olay paylaşım! Ukraynalı modele yorum yağdı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sergen Yalçın’ın eski sevgilisi Lisaveta Karibskaya’dan süper minisiyle olay paylaşım! Ukraynalı modele yorum yağdı: ’Sergen bunu beğendi’

Kısa süre önce Beşiktaş teknik direktörlüğünü bırakan Sergen Yalçın'ın aşk hayatı da zaman zaman gündeme geliyor. Sergen Yalçın geçtiğimiz aylarda Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya ile aşk yaşıyordu.

Sergen Yalçın’ın eski sevgilisi Lisaveta Karibskaya’dan süper minisiyle olay paylaşım! Ukraynalı modele yorum yağdı: ’Sergen bunu beğendi’

İkilinin son dönemde ayrıldıkları iddiası bulunsa da modelin paylaşımlarını Türk takipçileri beğenmeye devam ediyor. Lisaveta Karibskaya son olarak yeni yaş paylaşımı yaptı.

Sergen Yalçın’ın eski sevgilisi Lisaveta Karibskaya’dan süper minisiyle olay paylaşım! Ukraynalı modele yorum yağdı: ’Sergen bunu beğendi’

Model süper minili sırt dekolteli cesur elbisesiyle pozlarına "Muhtemelen sana ne kadar olgun olduğumu söylemeliyim, ama hâlâ her zamankinden daha fazla büyüdüğüme ve bağımsız olduğuma inanamıyorum" notunu düştü.

Sergen Yalçın’ın eski sevgilisi Lisaveta Karibskaya’dan süper minisiyle olay paylaşım! Ukraynalı modele yorum yağdı: ’Sergen bunu beğendi’

Lisaveta Karibskaya'nın paylaşımına Türk takipçiler "Sergen bunu beğendi", "Sergen hocamın vardır bir bildiği" yorumları yağdırdı.

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