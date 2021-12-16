Mehmet Ali Erbil 'mercimeğim 2 yaşında' dedi ünlülerden yorum yağdı! İşte Sezin Erbil'in kızı Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa...
Mehmet Ali Erbil 'mercimeğim 2 yaşında' dedi ünlülerden yorum yağdı! Mehmet Ali Erbil'in oğlu hık demiş babasının burnundan düşmüş! 15 yaşındaki Ali Sadi Erbil sosyal medya gündeminde. Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile iki kez nikah masasına oturan ve ardından sırayla Nergis Kumbasar, Sedef Altuntaş ve Tuğba Coşkun ile evlenen 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil; Sezin Erbil, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil adında 3 evlada sahip. Erbi'l'in evli olan büyük kızı Sezin Erbil'in dünyaya getirdiği Elisa adındaki torunu 2 yaşına girdi. Sosyal medyadan torunu ile paylaşımda bulunan Mehmet Ali Erbil, torunu Elisa'nın doğum gününü "Mercimeğim 2 yaşında" notu ile kutladı. Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa ile karelerine beğeni ve yorum yağdı.
DEDE ERBİL...
Mehmet Ali Erbil 'mercimeğim 2 yaşında' dedi ünlülerden yorum yağdı! 12 yıl önce evlenen Sezin Erbil ile Evren Yazgan çiftinin kızları Elisa, 2 yaşına bastı. Mehmet Ali Erbil'in Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil'den Elisa adında bir torunu var.
Torun sevinci yaşayan Mehmet Ali Erbil karantina günlerinde Elisa'yı ne kadar özlediğini dile getirmişti. Çocuklarına oldukça düşkün olduğu bilinen Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa, hayranları tarafından ünlü şovmene benzetiliyor.
Sosyal medyadan torunu ile paylaşımda bulunan Mehmet Ali Erbil, torunu Elisa'nın doğum gününü "Mercimeğim 2 yaşında" notu ile kutladı, ünlülerden Erbil'e yorum yağdı.
Zor günlerin ardından dualarla bu hale geldiğini söyleyen Mehmet Ali Erbil, "Allah bana tekrar bir şans verdi. Eskiden "Büyük bir hastalığım olsun, hayranlarım hastane önüne gelsin ama ben iyileşip camdan onlara el sallayayım" diye düşünürdüm, başıma geldi" dedi.
"DÖRT EŞİMDE DE SEVGİ VE ŞEFKATİ ARADIM"
Erbil, aldatma sorusuna ise şöyle yanıt verdi, "Eşlerimi aldatmadım, her gece kendi evime geldim. Bana "Çapkın" dediler, ben de "Eşini aldatan erkek prostat olsun" dedim ama prostat olmadım. Çok iyi eş seçimlerim oldu. Dört eşimde de annemde bulamadığım sevgi ve şefkati aradım" dedi.