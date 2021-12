Masterchef Pelin gitti ama derdi bitmedi Mehmet şef bombası patladı! Danilo Zanna’yla yasak aşk derken Pelin Zaman...

Pelin yarışmadan ayrılırken şunları ifade etmişti:

"Çok hareketli bir hayatım vardı. Ben buraya hayatımı durdurup geldim. Hafta sonu olurdu yurt dışına giderdim, boş saatim olurdu bir yerlere giderdim. Benim için gerçekten burası zordu, her gün savaştım. Her gün bir şeyler öğrenmeye, kendime bir şeyler katmaya çalıştım. Burada birçok arkadaşımdan daha da zorlandım çünkü teknik açıdan hiçbir şey bilmiyorum. Sadece içimden geleni yapmaya çalıştım. Buraya kadar gelmek benim için gurur. Kendime inandım ben en azından. Burada bitirmeyeceğim hikayemi. Buradan çıktıktan sonra bir kurs gidip eğitim alacağım. Çok teşekkür ederim her şey için."