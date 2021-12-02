Masterchef Pelin gitti ama derdi bitmedi Mehmet şef bombası patladı! Danilo Zanna'yla yasak aşk derken Pelin Zaman...
Yarışmacılardan bazıları el yetenekleriyle kimileri de girdikleri polemiklerle şimdiden sivrildi. Sivrilen isimlerden biri de Pelin Zaman. Masterchef'e yedeklerden dahil olan ve herhangi bir mutfak eğitimi olmadan yeteneklerini konuşturan, kısa bir süre önce Danilo Zanna'yla sevgili olduğu iddia edilen Pelin Zaman'ın sevgilisinin başkası olduğu ve sevgilisinin de ünlü bir şarkıcı olduğu ortaya çıkmıştı. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pelin Zaman önceki akşam elenen isim oldu. Pelin Zaman yarışmadan elendi elenmesine ama derdi bir türlü bitmedi.
Masterchef 2021 macerasına yedek kadroyla başlayan ve tüm izleyicilerin dikkatini çeken Pelin Zaman, her seferinde iyi tabaklar çıkarsa da ufak tefek nüanslar sebebi ile bir türlü ana kadroya dahil olamıyordu. Ancak sabreden ve pes etmeyen Pelin, son anlarda da olsa adını Masterchef 2021 ana kadrosuna yazdırmayı başarmıştı. Ancak Pelin'in Masterchef macerası pek uzun sürmedi.
İlk elemeye geldiği günde yaptığı Porto Riko yemeğiyle 3 evet alan ve güzelliğiyle hafızalara kazınan Pelin Zaman, yarışmaya veda eden isim olmuştu.
Pelin yarışmadan ayrılırken şunları ifade etmişti:
"Çok hareketli bir hayatım vardı. Ben buraya hayatımı durdurup geldim. Hafta sonu olurdu yurt dışına giderdim, boş saatim olurdu bir yerlere giderdim. Benim için gerçekten burası zordu, her gün savaştım. Her gün bir şeyler öğrenmeye, kendime bir şeyler katmaya çalıştım. Burada birçok arkadaşımdan daha da zorlandım çünkü teknik açıdan hiçbir şey bilmiyorum. Sadece içimden geleni yapmaya çalıştım. Buraya kadar gelmek benim için gurur. Kendime inandım ben en azından. Burada bitirmeyeceğim hikayemi. Buradan çıktıktan sonra bir kurs gidip eğitim alacağım. Çok teşekkür ederim her şey için."
Pelin Zaman yarışmadna gitti gitmesine ama adından hala söz ettirmeye devam ediyor. Yarışmaya veda eden Pelin'in son isteğini yarışmacı arkadaşı Sergen Özen dile getirdi.
Yarışmanın yeni haftası başladıktan sonra yarışmacılar duygu ve düşüncelerini ifade ederken Sergen'in söz kendisine geldiğinde Mehmet Şef'e söyledikleri dikkat çekti. Sergen, Pelin'in; Mehmet Şef'in Acunmedya Akademi'deki kursunda pastacılık eğitimi almak istediğini ifade ederek şunları söyledi:
"Pelin hakkında bir şey söyleyebilir miyim? Çok iyi bir insandı, burada kalbi en temiz insandı. Herkes de onaylar bunu. Gitmeden sizden bir şey rica etti. 'Ben Mehmet Şef'in okulunda pastacılık eğitimi almak istiyorum. Mehmet Şef'e iletir misin?' dedi."