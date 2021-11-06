Masterchef Pelin estetik harikası çıktı eski halinin şimdiyle alakası yok! Danilo Zanna'yla aşk yaşadığı iddia edilen Pelin Zaman...
Masterchef macerası adım adım devam ediyor... Yarışmacılardan bazıları el yetenekleriyle kimileri de girdikleri polemiklerle şimdiden sivrildi. Sivrilen isimlerden biri de Pelin Zaman. Masterchef'e yedeklerden dahil olan ve herhangi bir mutfak eğitimi olmadan yeteneklerini konuşturan, kısa bir süre önce Danilo Zanna'yla sevgili olduğu iddia edilen Pelin Zaman'ın sevgilisinin başkası olduğu ve sevgilisinin de ünlü bir şarkıcı olduğu ortaya çıkmıştı. Pelin Zaman daha çok konuşulacağa benziyor. Pelin Zaman'ın bir estetik harikası olduğu ortaya çıktı. Eski hali inanılmaz...
Masterchef 2021 macerasına yedek kadroyla başlayan ve tüm izleyicilerin dikkatini çeken Pelin Zaman, her seferinde iyi tabaklar çıkarsa da ufak tefek nüanslar sebebi ile bir türlü ana kadroya dahil olamıyordu.
Ancak sabreden ve pes etmeyen Pelin, son anlarda da olsa adını Masterchef 2021 ana kadrosuna yazdırmayı başarmıştı.
Yarışmanın başarılı isimlerinden Pelin Zaman, güzelliğiyle dikkat çekerken, medyaya güzelliğinden dolayı sürekli birileriyle yakıştırma haberleri yansıyor.
Danilo Zanna'nın Pelin'e aşık olduğu ve eşinden bu yüzden ayrıldığı haberlerinden sonra şimdi de sevgilisinin ünlü şarkıcı Gökhan Akar olduğu öne sürüldü.
Yarışmadan çok güzelliğiyle gündeme gelen Pelin Zaman şimdi de, estetiksiz halleriyle gündeme bomba gibi düştü. Masterchef yarışmacısı olan Burcu'nun yüzünün birçok yerinde estetik olduğu bilinirken; Masterchef Pelin'inde estetikli olması şok içerisinde bıraktı.