Gönül Dağı’nın aşık Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu fena değişmiş! Asuman’ın kara sevdası bambaşka insanlar gibi

Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine Cihat Süvarioğlu hayat vermektedir. Ramazan karakteri çevresindekiler tarafından sevilmektedir. Doğal bir karakter olan Ramazan kalpleri kazanarak hayallerinin peşinden gider. Ramazan'ın bu yolculuğu aşkla sonuçlanacak.