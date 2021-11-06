Meryem Uzerli 'saygısız ve şımarık' sözleri sonrası olay giderek büyüyor! Sadakatsiz'in Asya'sı 'doğrudur' dedir Engin Öztürk ise...
Meryem Uzerli artık Türkiye'den elini eteğini çekti ama gündem yaratmaya devam ediyor... Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalanıp işine ara vermişti. Yapım şirketi de onun yerine ekibe Vahide Perçin'i dahil etmişti. 'Muhteşem Yüzyıl', 'Suskunlar', 'Kavak Yelleri', ve 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi dizilerin yapımcısı Timur Savcı, konuk olduğu programda, yıllar sonra dizinin başrol oyuncularından olan Uzerli ile ilgili bir itirafta bulunmuş ve Meryem Uzerli'nin Muhteşem Yüzyıl'ı yarı yolda bırakmasını 'saygısızca ve şımarıkça' bulduğunu söylemişti.Timur Savcı'nın bu sözleri Cansu Dere, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç ve Engin Öztürk'e soruldu. 'Saygısız ve şımarık kavgası' giderek büyüyecek gibi.
Reyting rekorları kıran dizilerin yapımcısı Timur Savcı, birkaç gün önce katıldığı programda 2013 yılında 'tükenmişlik sendromu'na yakalandığını söyleyerek 'Muhteşem Yüzyıl'daki 'Hürrem' rolünü bırakıp Berlin'e dönen Meryem Uzerli hakkında konuşmuştu. Savcı, Meryem Uzerli'nin 2013 yılında "tükenmişlik sendromuyla" aniden diziyi bırakmasını tüm ekibe karşı saygısızlık, şımarıklık olduğunu düşündüğünü söylemişti.
Şimdilerde 'Sadakatsiz' dizisinde başrol oynayan Cansu Dere, yakın arkadaşları Selma Ergeç ve Nur Fettahoğlu'yla önceki akşam Etiler'de bir mekanda bir araya geldi. Çıkış kapısında Dere ve Fettahoğlu'na yapımcı Timur Savcı'nın diziyi bırakıp Almanya'ya dönen Meryem Uzerli ile alakalı yaptığı açıklamalar soruldu.
BİR ARAYA GELDİLER
Keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından da paylaşan Cansu Dere, Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç, muhabirlere; doğum günlerinin birbirlerine çok yakın olması sebebiyle pasta kestiklerini söyledi.
'MUHTEŞEM YÜZYIL'DAKİ KRİZ SORUSUNA YANIT
"Muhteşem Yüzyıl" da birlikte rol alan Cansu Dere ve Nur Fettahoğlu'na yapımcı Timur Savcı'nın diziyi bırakıp Almanya'ya dönen Meryem Uzerli'yle alakalı yaptığı açıklamalar soruldu.
DERE'DEN SAVCI'YA DESTEK
Diziye 'Firuze' karakteriyle konuk olan Cansu Dere, konuyla ilgili; "Biz Timur Savcı'yla yeni karşılaştık, ne demişse doğru söylemiştir" diye konuştu.