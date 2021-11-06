Meryem Uzerli ’saygısız ve şımarık’ sözleri sonrası olay giderek büyüyor! Sadakatsiz’in Asya’sı ’doğrudur’ dedir Engin Öztürk ise...

Reyting rekorları kıran dizilerin yapımcısı Timur Savcı, birkaç gün önce katıldığı programda 2013 yılında 'tükenmişlik sendromu'na yakalandığını söyleyerek 'Muhteşem Yüzyıl'daki 'Hürrem' rolünü bırakıp Berlin'e dönen Meryem Uzerli hakkında konuşmuştu. Savcı, Meryem Uzerli'nin 2013 yılında "tükenmişlik sendromuyla" aniden diziyi bırakmasını tüm ekibe karşı saygısızlık, şımarıklık olduğunu düşündüğünü söylemişti.

Şimdilerde 'Sadakatsiz' dizisinde başrol oynayan Cansu Dere, yakın arkadaşları Selma Ergeç ve Nur Fettahoğlu'yla önceki akşam Etiler'de bir mekanda bir araya geldi. Çıkış kapısında Dere ve Fettahoğlu'na yapımcı Timur Savcı'nın diziyi bırakıp Almanya'ya dönen Meryem Uzerli ile alakalı yaptığı açıklamalar soruldu.