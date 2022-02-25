Masterchef Pelin 'Danilo Zanna'yla aşk var mı' sorusuna 'aşk var evet...' demişti! Ama o aşk bitti! Sessiz sedasız ayrılık
Masterchef 2021 sezonunun en çok konuşulan olaylarından biriydi hiç kuşkusuz Danilo Zanna ve Pelin Zaman olayı. Önce aralarında çıkan aşk dedikoduları sonra da Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanması derken, sezon boyunca kazan fokur fokur kaynadı. Tabi bu sırada Pelin Zaman'ın ünlü bir şarkıcı ile de aşk yaşadığı ortaya çıktı. Yarışma bittikten sonra unutulan bir cephede sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...
25.02.2022 17:18 - Son Güncelleme: 25.02.2022 17:18
Yarışmanın başarılı isimlerinden Pelin Zaman, güzelliğiyle dikkat çekerken, medyaya güzelliğinden dolayı sürekli birileriyle yakıştırma haberleri yansımıştı.
Bunlarda biri jüri üyesi Danilo Zanna'ylaydı. Pelin Zaman ile Danilo Zanna'nın yasak aşk iddialarının sosyal medyada patladığı dönem, Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek Zanna'nın boşanacağının ortaya çıkması tuz biber oldu.