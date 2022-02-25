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Haberler Magazin Masterchef Pelin 'Danilo Zanna'yla aşk var mı' sorusuna 'aşk var evet...' demişti! Ama o aşk bitti! Sessiz sedasız ayrılık

Masterchef Pelin 'Danilo Zanna'yla aşk var mı' sorusuna 'aşk var evet...' demişti! Ama o aşk bitti! Sessiz sedasız ayrılık

Masterchef 2021 sezonunun en çok konuşulan olaylarından biriydi hiç kuşkusuz Danilo Zanna ve Pelin Zaman olayı. Önce aralarında çıkan aşk dedikoduları sonra da Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanması derken, sezon boyunca kazan fokur fokur kaynadı. Tabi bu sırada Pelin Zaman'ın ünlü bir şarkıcı ile de aşk yaşadığı ortaya çıktı. Yarışma bittikten sonra unutulan bir cephede sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

25.02.2022 17:18 - Son Güncelleme: 25.02.2022 17:18
Masterchef Pelin ’Danilo Zanna’yla aşk var mı’ sorusuna ’aşk var evet...’ demişti! Ama o aşk bitti! Sessiz sedasız ayrılık

Masterchef 2021'in en çok konuşulan konularından biri Danilo Zanna ve Pelin Zaman olayıydı.

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Masterchef Pelin ’Danilo Zanna’yla aşk var mı’ sorusuna ’aşk var evet...’ demişti! Ama o aşk bitti! Sessiz sedasız ayrılık

Yarışmanın başarılı isimlerinden Pelin Zaman, güzelliğiyle dikkat çekerken, medyaya güzelliğinden dolayı sürekli birileriyle yakıştırma haberleri yansımıştı.

Masterchef Pelin ’Danilo Zanna’yla aşk var mı’ sorusuna ’aşk var evet...’ demişti! Ama o aşk bitti! Sessiz sedasız ayrılık

Bunlarda biri jüri üyesi Danilo Zanna'ylaydı. Pelin Zaman ile Danilo Zanna'nın yasak aşk iddialarının sosyal medyada patladığı dönem, Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek Zanna'nın boşanacağının ortaya çıkması tuz biber oldu.

Masterchef Pelin ’Danilo Zanna’yla aşk var mı’ sorusuna ’aşk var evet...’ demişti! Ama o aşk bitti! Sessiz sedasız ayrılık

Masterchef jürilerinden Danilo Zanna'nın Pelin'e aşık olduğu ve eşinden bu yüzden ayrıldığı haberleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

Masterchef Pelin ’Danilo Zanna’yla aşk var mı’ sorusuna ’aşk var evet...’ demişti! Ama o aşk bitti! Sessiz sedasız ayrılık

Danilo Zanna'nın Pelin'e aşık olduğu ve eşinden bu yüzden ayrıldığı haberlerinden sonraysa sevgilisinin ünlü şarkıcı Gökhan Akar olduğu ortaya çıkmıştı.

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