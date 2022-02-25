Defne Samyeli fit haliyle ortalığı yıktı geçti! 49 yaşındaki Defne Samyeli’ne bakın! ‘Dün geceden’ deyip iddialı kıyafetiyle...
Defne Samyeli fit haliyle ortalığı yıktı geçti! Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, dün gece bir mekanda sahne aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, Instagram hesabında sahneden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Vücudunu saran pantolonu ve derin göğüs dekolteli üstüyle sahne alan Samyeli'nin iddialı kostümü sosyal medyaya damga vurdu. Fit haliyle de dikkat çeken Samyeli için "Hiç yaşlanmıyor", "Kim der 49 yaşında" yorumları yapıldı. İşte Defne Samyeli'nin sosyal medyayı kasıp kavuran o paylaşımı...
25.02.2022 18:12 - Son Güncelleme: 25.02.2022 18:23
Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Defne Samyeli, iddialı sahne kostümleriyle de adından söz ettirmişti. Dün gece bir mekanda sahne alan Samyeli, tercih ettiği kostümle yine gündeme geldi.