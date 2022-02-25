İbrahim Tatlıses’in konuğu Songül Karlı ’göğüs çatalı’ yasağını dinlememiş... Frikik kraliçesinden olay kıyafet!

DEKOLTE TERCİHİ

İbo Show için iki kostüm tercih eden Songül Karlı son dönem değişimiyle gündeme geliyordu. Eski eşi tarafından dolandırılıp zor günler geçiren Karlı dekolteli paylaşımlarıyla adından söz ettiriyordu. Karlı program için de dekolte tercih etti.