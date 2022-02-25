İbrahim Tatlıses'in konuğu Songül Karlı 'göğüs çatalı' yasağını dinlememiş... Frikik kraliçesinden olay kıyafet!
İbrahim Tatlıses'in konuğu Songül Karlı 'göğüs çatalı' yasağını dinlememiş... Frikik kraliçesinden çok konuşulacak kıyafet seçimi! İbo Show'un yeni konukları Cengiz İmren, Songül Karlı, Sinan Zorbey, Ümit Yaşar, Sakiler ve Ozan Akbaba oldu. Son dönemde değişimiyle dikkat çeken Songül Karlı, İbrahim Tatlıses'in programı için dekolteli kostümler tercih etti. Karlı'nın kıyafeti akıllara oryantal Didem'in sözlerini getirdi.
FRİKİK KRALİÇESİNDEN OLAY KIYAFET!
İbrahim Tatlıses'in konuğu Songül Karlı 'göğüs çatalı' yasağını dinlememiş... İbo Show'un bu haftaki bölümde türkü ve arabeske doyulacak. Cengiz İmren, Songül Karlı, Sinan Zorbey, Ümit Yaşar, Sakiler ve Ozan Akbaba İbrahim Tatlıses'in konukları oluyor.
Arabesk müziğinin güçlü yorumcularından Sinan Zorbey, "Canım Dediklerim" performansı ile Tatlıses'e duygu dolu anlar yaşatacak. Söylediği türkülerle kulakların pasını silen sevilen sanatçı ve sunucu Songül Karlı'dan özel hayatına dair samimi itiraflar da İbo Show'da olacak.
DEKOLTE TERCİHİ
İbo Show için iki kostüm tercih eden Songül Karlı son dönem değişimiyle gündeme geliyordu. Eski eşi tarafından dolandırılıp zor günler geçiren Karlı dekolteli paylaşımlarıyla adından söz ettiriyordu. Karlı program için de dekolte tercih etti.
DİDEM KINALI'NIN SÖZLERİ AKLA GELDİ
Oryantal Didem Kınalı yılbaşı programında çıktığı İbo Show'da tamamen kapalı giyinmiş ve bu durumu da"Göbek deliği ve göğüs çatalının görünmemesi gerekiyormuş" diyerek açıklamıştı. Ancak belli ki Songül Karlı kural tanımamış.