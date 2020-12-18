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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu paylaşımıyla olay oldu! “Biz o yaşta makyaj nedir bilmezdik”

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu paylaşımıyla olay oldu. Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in paylaştığı fotoğrafın altına bazı takipçileri "Biz o yaşta makyaj nedir bilmezdik" şeklinde yorumlar yaptı. Yaptığı makyajdan dolayı yaşından daha büyük göründüğü yönünde eleştirilen Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun bir de 24 yaşında Deren Talu adında ablası var.

18.12.2020 09:16 - Son Güncelleme: 18.12.2020 09:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





