Hadise ayrılığının ardından Kaan Yıldırım Instagram'dan paylaştı, yorumları kapattı!

Çift iddiaya göre Kaan Yıldırım'ın evinde kıskançlık yüzünden tartıştı. Evi terk eden şarkıcı dün sabah bir açıklama yaptı: "Bu ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum." Kaan Yıldırım'ın bir yakınına, "Hâlâ çok aşığız. Bu sevgi öyle derin ki. Kolay kolay bitmez. Hadise fevri davrandı" dediği öğrenildi.