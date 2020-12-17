Hadise ayrılığının ardından Kaan Yıldırım Instagram'dan paylaştı, yorumları kapattı!
Hadise ayrılığının ardından Kaan Yıldırım'dan beklenen hamle; Instagram'dan paylaştı, yorumları kapattı. Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım, 10 ay aşk yaşadığı şarkıcı sevgilisi Hadise ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Ayrılık haberini sosyal medya hesabından takipçilerine duyuran Hadise'ye Kaan Yıldırım'dan tepki geldi. Yıldırım, şarkıcının aldığı tüm hediyeleri köpeği Benek'in tasması da dahil olmak üzere geri gönderdi. Yaşanan tüm gelişmelerin ardından Kaan Yıldırım'dan paylaşım geldi. Yıldırım'ın paylaşımını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.
Hadise ayrılığının ardından Kaan Yıldırım Instagram'dan paylaştı, yorumları kapattı! Magazin gündemine bomba gibi düşen Hadise - Kaan Yıldırım aşkı aynı şekilde sona erdi. Son dönemlerde ayrılık iddiasıyla sık sık gündeme gelen Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ayrıldı. Ayrılık açıklaması Hadise'nin Instagram profilinden gelirken, Yıldırım da tepkisiz kalmadı.
Geçtiğimiz Şubat ayından bu yana aşk yaşayan Hadise ve kaan Yıldırım ayrıldı. Ayrılık haberini açıklayan Hadise'nin ardından ortaya bir çok iddia atıldı. Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ilişkisi 10 ayda 3 kriz atlatmış, çift her defasında barışmıştı. Hadise yakın çevresine 35. yaş gününde evlilik teklifi aldığını ve kabul ettiğini de söylemişti.