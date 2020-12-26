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Masterchef Özgül Coşar Çağla Şıkel gerçeğiyle şoke etti! Meğer Özgül Coşar sandığımızdan daha ünlüymüş

Masterchef adım adım finale giderken, Barbaros Yoloğlu, Emir Elidemir Serhat Doğramacı'yla beraber son 4'e kalan yarışmacılarından biri Özgül Coşar olmuştu. Son dörtlünün tek kadın yarışmacısı Özgül Coşar'ın geçtiğimiz günlerde eşi Emrullah Coşar'ın da programa gelmesiyle hakkında araştırma yapanlar şaşkına döndü. Masterchef'te son 4'e kalma başarısını gösteren Özgül Coşar meğer sandığımızdan çok çok daha ünlüymüş. Gelin birlikte bakalım.

26.12.2020 16:39 - Son Güncelleme: 26.12.2020 16:39
Masterchef Özgül Coşar Çağla Şıkel gerçeğiyle şoke etti! Meğer Özgül Coşar sandığımızdan daha ünlüymüş

MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR?

Özgül Coşar 36 yaşında. Evli ve iki çocuk annesi olan Coşar yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çocukları için hazırladığı doğum gününde yemek aşkını keşfettiğini belirten yarışmacı, hızlı olması ve mutfakta koordineli çalışmasının kendisine avantaj sağlayabileceğini söylemişti.

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Masterchef Özgül Coşar Çağla Şıkel gerçeğiyle şoke etti! Meğer Özgül Coşar sandığımızdan daha ünlüymüş

Bir dönem butik pastane işleten Özgül Coşar, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur. Birçok kursa katılmış, profesyonel pastacılık ve ekmekçilik eğitimi almıştır. Özgül Emrullah Coşar ile evli ve 2 çocuk sahibi.

Masterchef Özgül Coşar Çağla Şıkel gerçeğiyle şoke etti! Meğer Özgül Coşar sandığımızdan daha ünlüymüş

Yarışmacının eşi Emrullah Coşar geçtiğimiz günlerde ailelerin katıldığı yarışmaya dahil olmuş ve Özgül ile beraber yemek yapmıştı.

Masterchef Özgül Coşar Çağla Şıkel gerçeğiyle şoke etti! Meğer Özgül Coşar sandığımızdan daha ünlüymüş

Ancak Özgül Coşar sandığımızdan çok daha ünlü biri. Bakın neden.

Masterchef Özgül Coşar Çağla Şıkel gerçeğiyle şoke etti! Meğer Özgül Coşar sandığımızdan daha ünlüymüş

YARIŞMACILAR HAKKINDA ORTAYA ÇIKANLAR HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Eray Aksungur, ilk bölümlerle birlikte öne çıkan isim oldu. Yemeklerdeki yeteneğinden çok 'uyumsuzluğu' ile konuşulan Eray Aksungur, takım kaptanlarının istemediği isimler arasına girdi.

Masterchef'ten elenen Berk İlter ile ilgili Gülşah Suna'nın suçlamalarına maruz kalan Eray Aksungur, aslında deneyimli bir yarışmacı olduğu ortaya çıkmıştı.

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