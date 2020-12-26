Masterchef Özgül Coşar Çağla Şıkel gerçeğiyle şoke etti! Meğer Özgül Coşar sandığımızdan daha ünlüymüş
Masterchef adım adım finale giderken, Barbaros Yoloğlu, Emir Elidemir Serhat Doğramacı'yla beraber son 4'e kalan yarışmacılarından biri Özgül Coşar olmuştu. Son dörtlünün tek kadın yarışmacısı Özgül Coşar'ın geçtiğimiz günlerde eşi Emrullah Coşar'ın da programa gelmesiyle hakkında araştırma yapanlar şaşkına döndü. Masterchef'te son 4'e kalma başarısını gösteren Özgül Coşar meğer sandığımızdan çok çok daha ünlüymüş. Gelin birlikte bakalım.
26.12.2020 16:39
- Son Güncelleme: 26.12.2020 16:39
MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR?
Özgül Coşar 36 yaşında. Evli ve iki çocuk annesi olan Coşar yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çocukları için hazırladığı doğum gününde yemek aşkını keşfettiğini belirten yarışmacı, hızlı olması ve mutfakta koordineli çalışmasının kendisine avantaj sağlayabileceğini söylemişti.
YARIŞMACILAR HAKKINDA ORTAYA ÇIKANLAR HERKESİ ŞAŞIRTIYOR
Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Eray Aksungur, ilk bölümlerle birlikte öne çıkan isim oldu. Yemeklerdeki yeteneğinden çok 'uyumsuzluğu' ile konuşulan Eray Aksungur, takım kaptanlarının istemediği isimler arasına girdi.
Masterchef'ten elenen Berk İlter ile ilgili Gülşah Suna'nın suçlamalarına maruz kalan Eray Aksungur, aslında deneyimli bir yarışmacı olduğu ortaya çıkmıştı.
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