Haberler Galeri Magazin Kerem Bürsin'in gözlerden uzak yaşayan anne ve babasına bakın! Kerem Bursin'in babasının tıpa tıp aynısı

Kerem Bürsin'in gözlerden uzak yaşayan anne ve babasına bakın! Kerem Bursin'in babasının tıpa tıp aynısı

Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Kerem Bürsin şimdilerde rol arkadaşı Hande Erçel ile olan aşk iddialarıyla gündemden düşmüyor. 33 yaşındaki oyuncu daha önce Yağmur Tanrısevsin ve Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşklarla da gündeme gelmişti. Kerem Bürsin'in özel hayatı hakkında araştırma yapan sevenleri babasını görünce gözlerine inanamadı. Kerem Bürsin babasının kopyası gibi. İşte başta Kerem Bürsin olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.

26.12.2020 17:34 - Son Güncelleme: 26.12.2020 17:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





