Kerem Bürsin'in gözlerden uzak yaşayan anne ve babasına bakın! Kerem Bursin'in babasının tıpa tıp aynısı
Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Kerem Bürsin şimdilerde rol arkadaşı Hande Erçel ile olan aşk iddialarıyla gündemden düşmüyor. 33 yaşındaki oyuncu daha önce Yağmur Tanrısevsin ve Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşklarla da gündeme gelmişti. Kerem Bürsin'in özel hayatı hakkında araştırma yapan sevenleri babasını görünce gözlerine inanamadı. Kerem Bürsin babasının kopyası gibi. İşte başta Kerem Bürsin olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.
1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kerem Bürsin; babasının işi yüzünden önce İskoçya'ya, oradan da Amerika'nın Teksas şehrine gitmek zorunda kalmış ve lise hayatını Teksas'ta tamamlamış. Her sene ailesini ziyarete Türkiye'ye gelen Kerem Bürsin, kuzeninin düğünü için geldiği İstanbul'da Gaye Sökmen ile tanıştı ve Türkiye'de oyunculuk yapmaya başladı. Sonrasında hayatı bambaşka bir yere evrilen Kerem Bürsin hakkında araştırma yapanlar babasını görünce şaştı kaldı. Nedeni ise baba-oğulun akıllara zarar benzerliği. İşte başta Kerem Bürsin olmak üzere ünlülerin aileleri.