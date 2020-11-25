Masterchef Özgül Coşar bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer 25 bin TL'lik ödülü kazanan Masterchef Özgül ve Çağla Şıkel...
TV8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2020'nin dün akşam yayınlanan 107'nci bölümünde, ödül oyunu için kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geldi. Makarna çeşitlerinden oluşan menüyü en iyi yapan Mavi takım, bu defa ikinci oyunda mücadele etti ve Özgül Coşar 25 bin TL'lik para ödülünü kazandı. Masterchef'te 25 Bin TL'lik ödülü kazanan Özgül Coşar hakkındaki bu gerçekse sosyal medyayı salladı.
MasterChef ödül oyunu heyecanı salı akşamı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 24 Kasım tarihli 107. bölümünde yeni bir ödül oyunu için kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geldi. Makarna çeşitlerinin hazırlandığı gecede dört düello eşleşmesi ortaya çıktı. Ödül oyununda mavi takım üst tura çıkarken şeflerin kararını göre 25 bin TL para ödülünü kazanan isim Özgül oldu. İşte, MasterChef 107. bölüm özeti.
TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te bireysel ödül oyunu öncesi kırmızı ve mavi takım takım karşı karşıya geldi. Ödül oyununun ilk turunda takım mücadelesi veren yarışmacılar makarna çeşitlerini hazırladı. Bu dört çeşit makarnayı yapacak isimler bu turda kaptanlar tarafından belirlendi.
Dört düello eşleşmesinde deniz mahsullü aavioli menüsünde Özgül ve Emir, bolognese soslu tagliatelle menüsünde Ebru ve Sefa, porçini pappardelle menüsünde Uğur ve Eray, parmesanlı, trüflü tagliani için ise Barbaros ve Serhat karşı karşıya geldi. Şefler düelloda yarışmacılara 50 dakika süre verdi. Tadım sonrasında şefler yaptıkları değerlendirmeyi açıkladı ve üst tura çıkan takım 3-1 mavi takım oldu.