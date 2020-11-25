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Masterchef Özgül Coşar bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer 25 bin TL'lik ödülü kazanan Masterchef Özgül ve Çağla Şıkel...

TV8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2020'nin dün akşam yayınlanan 107'nci bölümünde, ödül oyunu için kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geldi. Makarna çeşitlerinden oluşan menüyü en iyi yapan Mavi takım, bu defa ikinci oyunda mücadele etti ve Özgül Coşar 25 bin TL'lik para ödülünü kazandı. Masterchef'te 25 Bin TL'lik ödülü kazanan Özgül Coşar hakkındaki bu gerçekse sosyal medyayı salladı.

25.11.2020 09:47 - Son Güncelleme: 25.11.2020 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





