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Magazin gündeminde son dakika aşk bombası! Yaş farkları şaşırtan Tuba Büyüküstün ile Ekin Mert Daymaz sevgili!

Şu sıralar oyuncu Melisa Şenolsun ile birlikte olan işletmeci Umut Evirgen ile 3 yıllık aşkına geçtiğimiz aylarda nokta koyan oyuncu Tuba Büyüküstün yılın aşk bombasına imza attı. Güzel oyuncu gönlünü yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz'a kaptırdı. Tuba Büyüküstün ile Ekin Mert Daymaz'ın yaş farkı ise herkesi şaşırttı. İşte Ekin Mert Daymaz ile Tuba Büyüküstün aşkının ayrıntıları...

25.11.2020 12:50 - Son Güncelleme: 25.11.2020 13:34
Magazin gündeminde son dakika aşk bombası! Tuba Büyüküstün ile Ekin Mert Daymaz sevgili mi? Aralarındaki yaş farkı şaşırttı

Oyuncu Tuba Büyüküstün gönlünü genç meslektaşı Ekin Mert Daymaz'a kaptırdı. Yılın bomba aşk haberi magazin gündemine son dakika düştü.

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Magazin gündeminde son dakika aşk bombası! Tuba Büyüküstün ile Ekin Mert Daymaz sevgili mi? Aralarındaki yaş farkı şaşırttı

Ortak dostları sayesinde tanışıp bir ay önce aşk yaşamaya başlayan ikili, basından uzak kalmak için de Bağdat Caddesi'nde buluşuyor. İlişkilerinin ortaya çıkmaması için birbirlerini Instagram'da da takibe almamış.

Magazin gündeminde son dakika aşk bombası! Tuba Büyüküstün ile Ekin Mert Daymaz sevgili mi? Aralarındaki yaş farkı şaşırttı

Tuba Büyüküstün bir süre önce işletmeci Umut Evirgen'den ayrılmıştı. 29 yaşındaki Daymaz, bugüne kadar Hande Erçel, Eliz Sakuçoğlu, Melisa Döngel ve Simay Barlas'la aşk yaşadı. İşte TAKVİM yazarı Ufuk Özcan'ın ortaya çıkardığı aşkta merak edilen yaş farkı ve ünlülerin yaşları...

Magazin gündeminde son dakika aşk bombası! Tuba Büyüküstün ile Ekin Mert Daymaz sevgili mi? Aralarındaki yaş farkı şaşırttı

MEHMET ALİ ERBİL

8 Şubat 1957

Magazin gündeminde son dakika aşk bombası! Tuba Büyüküstün ile Ekin Mert Daymaz sevgili mi? Aralarındaki yaş farkı şaşırttı

YASMİN ERBİL

2 Aralık 1995

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