Haberler Galeri Magazin Magazin gündeminde son dakika aşk bombası! Yaş farkları şaşırtan Tuba Büyüküstün ile Ekin Mert Daymaz sevgili!

Magazin gündeminde son dakika aşk bombası! Yaş farkları şaşırtan Tuba Büyüküstün ile Ekin Mert Daymaz sevgili!

Şu sıralar oyuncu Melisa Şenolsun ile birlikte olan işletmeci Umut Evirgen ile 3 yıllık aşkına geçtiğimiz aylarda nokta koyan oyuncu Tuba Büyüküstün yılın aşk bombasına imza attı. Güzel oyuncu gönlünü yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz'a kaptırdı. Tuba Büyüküstün ile Ekin Mert Daymaz'ın yaş farkı ise herkesi şaşırttı. İşte Ekin Mert Daymaz ile Tuba Büyüküstün aşkının ayrıntıları...

25.11.2020 12:50 - Son Güncelleme: 25.11.2020 13:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





