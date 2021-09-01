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İkinci çocuğunu bekleyen Bengü karnı burnunda sahne aldı! Kırmızı elbisesi ile hayranlarını mest etti övgülerin ardı arkası kesilmedi

Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Bengü, 2019 yılında kızı Zeynep'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayan şarkıcı, ilerleyen hamileliğine rağmen sahnede sevenleriyle buluştu. Konser için kırmızı uzun bir elbise tercih eden Bengü, güzelliği ile hayranlarını mest etti. Bengü için "Kıyafet çok yakışmış", "Doğru seçim olmuş", "Çok güzel duruyorsunuz" yorumları yapıldı. İşte Bengü'nün beğeni toplayan sahne kostümü...

01.09.2021 01:55 - Son Güncelleme: 01.09.2021 01:55
İkinci çocuğunu bekleyen Bengü karnı burnunda sahne aldı! Kırmızı elbisesi ile hayranlarını mest etti övgülerin ardı arkası kesilmedi

Ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 2019 yılında ise kızları Zeynep'i kucaklarına almıştı.

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İkinci çocuğunu bekleyen Bengü karnı burnunda sahne aldı! Kırmızı elbisesi ile hayranlarını mest etti övgülerin ardı arkası kesilmedi

Şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayan şarkıcı, ilerleyen hamileliğine rağmen konser vererek sevenleriyle bir araya geldi.

İkinci çocuğunu bekleyen Bengü karnı burnunda sahne aldı! Kırmızı elbisesi ile hayranlarını mest etti övgülerin ardı arkası kesilmedi

7 aylık hamile olan şarkıcı, performansıyla hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Bengü, performansı kadar kıyafet seçimiyle de çok konuşuldu.

İkinci çocuğunu bekleyen Bengü karnı burnunda sahne aldı! Kırmızı elbisesi ile hayranlarını mest etti övgülerin ardı arkası kesilmedi

Instagram'dan fotoğrafını paylaşan Bengü için "Kıyafet çok yakışmış", "Doğru seçim olmuş", "Çok güzel duruyorsunuz" gibi yorumlar yapıldı.

İkinci çocuğunu bekleyen Bengü karnı burnunda sahne aldı! Kırmızı elbisesi ile hayranlarını mest etti övgülerin ardı arkası kesilmedi

İşte Bengü'nün beğeni toplayan sahne kostümü...

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