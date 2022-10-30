MasterChef Metin bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 24 yaşındaki Metin Yavuz’un merak edilen memleketi...
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna'nın jüri görevini üstlendiği MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Metin Yavuz'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 24 yaşındaki yarışmacının özellikle memleketi merak konusu olarak "Metin Yavuz aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Fenomen yarışmacının memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte MasterChef Metin'in memleketi...
30.10.2022 21:42 - Son Güncelleme: 30.10.2022 21:42
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna'nın jüri görevini üstlendiği MasterChef Türkiye ile adını duyuran Metin Yavuz'un hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.