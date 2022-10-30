Ezel'in psikopat Eren'i Yağız Atakan Savaş’ın son haline bakın! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Meğer Kerpeten Ali'nin...
Başrollerinde Cansu Dere, Kenan İmirzalıoğlu ve Tuncel Kurtiz'in yer aldığı Ezel'de Barış Falay'ın canlandırdığı Kerpeten Ali'ni üvey oğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yağız Atakan Savaş'ın son hali gündem oldu. Dizide Eren karakterini canlandıran Savaş'ın değişimi sosyal medyaya damga vururken gören tanımakta zorlandı. İşte Yağız Atakan Savaş'ın son hali...
30.10.2022 22:41 - Son Güncelleme: 30.10.2022 22:41
12 yaşındayken oyunculuk eğitimleri almaya başlayan Yağız Atakan Savaş, Ezel'deki Eren karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.