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Haberler Magazin Ezel'in psikopat Eren'i Yağız Atakan Savaş’ın son haline bakın! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Meğer Kerpeten Ali'nin...

Ezel'in psikopat Eren'i Yağız Atakan Savaş’ın son haline bakın! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Meğer Kerpeten Ali'nin...

Başrollerinde Cansu Dere, Kenan İmirzalıoğlu ve Tuncel Kurtiz'in yer aldığı Ezel'de Barış Falay'ın canlandırdığı Kerpeten Ali'ni üvey oğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yağız Atakan Savaş'ın son hali gündem oldu. Dizide Eren karakterini canlandıran Savaş'ın değişimi sosyal medyaya damga vururken gören tanımakta zorlandı. İşte Yağız Atakan Savaş'ın son hali...

30.10.2022 22:41 - Son Güncelleme: 30.10.2022 22:41
Ezel’in psikopat Eren’i Yağız Atakan Savaş’ın son haline bakın! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Meğer Kerpeten Ali’nin...

12 yaşındayken oyunculuk eğitimleri almaya başlayan Yağız Atakan Savaş, Ezel'deki Eren karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Ezel’in psikopat Eren’i Yağız Atakan Savaş’ın son haline bakın! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Meğer Kerpeten Ali’nin...

Performansıyla dikkat çeken Savaş, yıllar sonra son haliyle gündem oldu.

Ezel’in psikopat Eren’i Yağız Atakan Savaş’ın son haline bakın! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Meğer Kerpeten Ali’nin...

Sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplayan Savaş'ın değişimi ağızları açık bıraktı.

Ezel’in psikopat Eren’i Yağız Atakan Savaş’ın son haline bakın! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Meğer Kerpeten Ali’nin...

Birçok sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları yorumlarla Savaş'ı tanıyamadıklarını dile getirdi.

Ezel’in psikopat Eren’i Yağız Atakan Savaş’ın son haline bakın! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Meğer Kerpeten Ali’nin...

İşte başta Yağız Atakan Savaş olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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