Yeşilçam’ın Yumurcak’ıydı! Arka Sokaklar’ın Engin’i İlker İnanoğlu bakın kaç yaşında çıktı! Filiz Akın’ın biricik oğlu meğer...
Türker İnanoğlu'nun yönettiği 1969 yapımı Yumurcak filminde annesi Filiz Akın ile birlikte kamera karşısına geçen İlker İnanoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Engin karakteriyle de beğeni toplayan oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. İnanoğlu hakkında araştırma yapanlar, en çok "İlker İnanoğlu kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın İlker İnanoğlu kaç yaşındaymış...
30.10.2022 20:21 - Son Güncelleme: 30.10.2022 20:21
Türk Sineması'nda rol aldığı Yumurcak karakteri ile hafızalara kazınan İlker İnanoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, en çok "İlker İnanoğlu kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı.