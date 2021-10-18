Masterchef Mert Yılmaz'ın sevgilisi ortaya çıktı! Babasıyla ilgili itirafıyla herkesi ağlatan Mert Yılmaz meğer...
Masterchef sosyal medya yorumlarına göre henüz geçen sezonki tadı veremese de bazı isimler, izleyicinin gözünde sivrilmeye başladı bile. Onlardan biri de Mert Yılmaz oldu. Elemelere sarı saçlarıyla gelen ve şeflerin de diline doladığı 30 yaşındaki Mert Yılmaz, tekrar geldiğinde ise herkesi şoke etmişti. Babası ilgili çöp toplama işini anlatan ve herkesi ağlatan Mert Yılmaz'ın merak edilen sevgilisi bakın kimmiş.
Türkiye'nin en iyi şefinin seçildiği yemek yarışma programı Masterchef'in elemelerinden bu yana hakkında en çok detay merak edilen isimlerin başında Mert Yılmaz geliyor. Sarı saçlarıyla ilk kez ekranlara gelen Mert Yılmaz sonrasında yaptığı imaj değişikliğiyle ağızları açık bırakmıştı. Dünyanın pek çok yerini gezen Mert Yılmaz hakkında tüm detaylar haberimizde...
MasterChef yeni bölümüyle TV8 ekranlarında seyircileriyle buluşmaya devam ediyor. Mert Yılmaz'ın babası hakkında anlattıkları herkesi duygulandırdı. Mert babasından şu sözlerle bahsetti:
'Babam toplanan çöpleri ayrıştıma işine girdi ve o işten para kazanıyor. Ben ürünü çöpe attığım için potaya girdim. Garip bir ironi oldu.'
Yarışamın başından bu yana dikkat çeken isimlerden biri olan Masterchef Mert'in özel hayatı merak konusu oldu.
Mert Yılmaz, 30 yaşında ve Aslen Bolu Mengenlidir. Los Angeles'tan yarışma için Türkiye'ye gelen Mert Yılmaz, catering firmasında aşçılık yapmıştır. Los Angeles'ten MasterChef Türkiye için gelmiş.