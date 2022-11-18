Büşra sana ne oldu Büşra! Büşra Pekin'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Hepimiz Seda Sayan filtresi sanmıştık ama...
Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla adını duyuran Büşra Pekin, katıldığı bir düğünde Çağlar Ökten ile Seda Sayan'la bir araya gelmiş, Seda Sayan filtresinin kurbanı olmuştu. Görenler Büşra'yı tanıyamamış, Pekin de daha sonra yaptığı paylaşımla 'Seda Sayan filtresinden nasibimizi' aldık demişti. Ancak gelin görün ki iş filtreden de öteymiş. İşte detaylar...
18.11.2022 15:15 - Son Güncelleme: 18.11.2022 15:15
Çok Güzel Hareketler Bunlar'da "Havuçlu Anne" olarak hafızalara kazınan sevin oyuncu Büşra Pekin, fazla kilolarından kurtularak 12 kilo verdi. Yeni filmi "Çok Aşk" için koyu renkteki saçlarını sarıya boyattı. Yıllar içindeki değişimiyle şaşırtan oyuncuyu hayranları tanımakta güçlük çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan ile Büşra Pekin bir araya gelmiş, Seda Sayan, eşi ve Büşra Pekin ile çekildiği bir kareyi Instagram'da yayınlamıştı.