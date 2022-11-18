Büşra sana ne oldu Büşra! Büşra Pekin’in son halini görenler gözlerine inanamadı! Hepimiz Seda Sayan filtresi sanmıştık ama...

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da "Havuçlu Anne" olarak hafızalara kazınan sevin oyuncu Büşra Pekin, fazla kilolarından kurtularak 12 kilo verdi. Yeni filmi "Çok Aşk" için koyu renkteki saçlarını sarıya boyattı. Yıllar içindeki değişimiyle şaşırtan oyuncuyu hayranları tanımakta güçlük çekiyor.