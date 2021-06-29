Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın büyük sırrı ifşa oldu herkes harıl harıl arıyordu! Yürekler paramparça meğer Mehmet Şef...

Masterchef adlı yarışma programının jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya agresif tarzı ile çok konuşuluyor. Yaptığı yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. Sert mizacıyla korku salan MasterChef'in Mehmet Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu.Survivor Türkiye 2021'in hemen ardından başlayan MasterChef'in yeni sezonu ünlü jüri üyelerini bir kez daha öne çıkardı. MasterChef'in en çok merak edileni Mehmet Şef hakkında ortaya çıkan o gerçek ise herkesin yüreğini paramparça etti…

29.06.2021 11:22 - Son Güncelleme: 29.06.2021 11:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





