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Haberler Magazin MasterChef Mehmet Yalçınkaya o hareketi affetmedi cezayı kesti! Ana kadroya giren isim belli oldu MasterChef İbrahim'in hatası...

MasterChef Mehmet Yalçınkaya o hareketi affetmedi cezayı kesti! Ana kadroya giren isim belli oldu MasterChef İbrahim'in hatası...

MasterChef Mehmet Yalçınkaya o hareketi affetmedi cezayı kesti! Ana kadroya giren isim belli oldu. MasterChef İbrahim'in hatası gecenin konuşulan olayı oldu. MasterChef yeni bölümünde, ana kadro için 2021 grubu kıran kırana bir yarış sergiliyor. Son bölümde ana kadroya dahil olan yeni isim belli olurken, İbrahim yaptığı bir hata yüzünden ceza aldı. İşte detaylar...

27.06.2023 10:07 - Son Güncelleme: 27.06.2023 10:13
MasterChef Mehmet Yalçınkaya o hareketi affetmedi cezayı kesti! Ana kadroya giren isim belli oldu MasterChef İbrahim’in hatası...

MasterChef Mehmet Yalçınkaya o hareketi affetmedi cezayı kesti! Ana kadroya giren isim belli oldu.

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MasterChef Mehmet Yalçınkaya o hareketi affetmedi cezayı kesti! Ana kadroya giren isim belli oldu MasterChef İbrahim’in hatası...

Yarışma programı 'MasterChef All Star'da ana kadro için mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son bölümde, sezonun 12'nci yarışmacısı olabilmek adına 2021 grubu adayları yeniden tezgah başına geçti ve iki aşamadan oluşan oyuna katıldı.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya o hareketi affetmedi cezayı kesti! Ana kadroya giren isim belli oldu MasterChef İbrahim’in hatası...

İlk turda şefler, yarışmacılardan empanada tabağı yapmalarını istedi. Mehmet Şef, ilk turun sonlanmasının ardından tezgahları gezdiği esnada İbrahim'in çöpleri arasında bir ürün buldu ve ürünü kimin çöpe attığını sordu.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya o hareketi affetmedi cezayı kesti! Ana kadroya giren isim belli oldu MasterChef İbrahim’in hatası...

Durumun ceza gerektirdiğini ifade eden şefe karşılık İbrahim, çöpe ürün atmadığını ve kimin olduğunu bilmediğini bildirdi.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya o hareketi affetmedi cezayı kesti! Ana kadroya giren isim belli oldu MasterChef İbrahim’in hatası...

İBRAHİM'E CEZA!

Yarışın sonunda MasterChef ekibinin görüntüleri incelemesi ile ürünü çöpe atanın İbrahim olduğu belli oldu ve yaratıcılık turunda 7 dakika cezası verildi.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya o hareketi affetmedi cezayı kesti! Ana kadroya giren isim belli oldu MasterChef İbrahim’in hatası...

12'NCİ İSİM BELLİ OLDU

Tabaklarını çıkaran 2021 grubundan ikinci yani yaratıcılık turuna kalan isimler; İbrahim, Pelin, Burcu, Araz, Tunahan, Fatma ve Tahsin oldu. Mücadelenin ikinci aşamasında da kuzu ciğeri ve krema ile 45 dakikada yaratıcı tatlar yapılması istendi. Şeflerin tabakları değerlendirmesinin ardında, son ikiye Araz ile Burcu kaldı.'MasterChef All Star'ın ana kadroya giren 12'nci yarışmacısı ise Burcu oldu.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya o hareketi affetmedi cezayı kesti! Ana kadroya giren isim belli oldu MasterChef İbrahim’in hatası...

MASTERCHEF ALL STAR 2023 ANA KADRO

Ana kadroda olan isimler: Güzide, Suna, Eda, Batuhan, Rıfat, Sefa, Tanya, Esra, Eray, Berker, Sergen, Burcu.

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