MasterChef Mehmet Yalçınkaya o hareketi affetmedi cezayı kesti! Ana kadroya giren isim belli oldu MasterChef İbrahim’in hatası...

12'NCİ İSİM BELLİ OLDU

Tabaklarını çıkaran 2021 grubundan ikinci yani yaratıcılık turuna kalan isimler; İbrahim, Pelin, Burcu, Araz, Tunahan, Fatma ve Tahsin oldu. Mücadelenin ikinci aşamasında da kuzu ciğeri ve krema ile 45 dakikada yaratıcı tatlar yapılması istendi. Şeflerin tabakları değerlendirmesinin ardında, son ikiye Araz ile Burcu kaldı.'MasterChef All Star'ın ana kadroya giren 12'nci yarışmacısı ise Burcu oldu.