MasterChef Mehmet Yalçınkaya o hareketi affetmedi cezayı kesti! Ana kadroya giren isim belli oldu MasterChef İbrahim'in hatası...
MasterChef Mehmet Yalçınkaya o hareketi affetmedi cezayı kesti! Ana kadroya giren isim belli oldu. MasterChef İbrahim'in hatası gecenin konuşulan olayı oldu. MasterChef yeni bölümünde, ana kadro için 2021 grubu kıran kırana bir yarış sergiliyor. Son bölümde ana kadroya dahil olan yeni isim belli olurken, İbrahim yaptığı bir hata yüzünden ceza aldı. İşte detaylar...
Yarışma programı 'MasterChef All Star'da ana kadro için mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son bölümde, sezonun 12'nci yarışmacısı olabilmek adına 2021 grubu adayları yeniden tezgah başına geçti ve iki aşamadan oluşan oyuna katıldı.
İBRAHİM'E CEZA!
Yarışın sonunda MasterChef ekibinin görüntüleri incelemesi ile ürünü çöpe atanın İbrahim olduğu belli oldu ve yaratıcılık turunda 7 dakika cezası verildi.
12'NCİ İSİM BELLİ OLDU
Tabaklarını çıkaran 2021 grubundan ikinci yani yaratıcılık turuna kalan isimler; İbrahim, Pelin, Burcu, Araz, Tunahan, Fatma ve Tahsin oldu. Mücadelenin ikinci aşamasında da kuzu ciğeri ve krema ile 45 dakikada yaratıcı tatlar yapılması istendi. Şeflerin tabakları değerlendirmesinin ardında, son ikiye Araz ile Burcu kaldı.'MasterChef All Star'ın ana kadroya giren 12'nci yarışmacısı ise Burcu oldu.