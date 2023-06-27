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Haberler Magazin Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre kızını çok özlüyor! Bihter Ziyagil'in ölümünün üzerinden 13 yıl geçti...

Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre kızını çok özlüyor! Bihter Ziyagil'in ölümünün üzerinden 13 yıl geçti...

Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre kızını çok özlüyor! Bihter Ziyagil'in ölümünün üzerinden 13 yıl geçti, o sahne yine gündem oldu. Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu üzerinden yıllar geçse de hala hafızalarda... Dizinin ana karakterleri Bihter Ziyagil, ölümünün 13. yıl dönümünde unutulmadı. Beren Saat'in hayat verdiği Bihter Ziyagil, eşi Adnan ve yasak aşkı Behlül'ün gözü önünde intihar etmişti. Bihter'in ölümü sosyal medyada çok konuşuldu. Dizide Firdevs karakterine hayat veren Nebahat Çehre ise paylaşımıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

27.06.2023 10:30 - Son Güncelleme: 27.06.2023 10:34
Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i Nebahat Çehre kızını çok özlüyor! Bihter Ziyagil’in ölümünün üzerinden 13 yıl geçti...

Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre kızını çok özlüyor! Bihter Ziyagil'in ölümünün üzerinden 13 yıl geçti...

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Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i Nebahat Çehre kızını çok özlüyor! Bihter Ziyagil’in ölümünün üzerinden 13 yıl geçti...

Selçuk Yöntem, Beren Saat, Nebahat Çehre ve Kıvanç Tatlıtuğ'u bir araya getiren dizi, 79. bölümde final verdi. Yasak aşkı anlatan dizinin finalinde ise Beren Saat'in hayat verdiği Bihter karakteri intihar etti.

Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i Nebahat Çehre kızını çok özlüyor! Bihter Ziyagil’in ölümünün üzerinden 13 yıl geçti...

Tam 13 yıl önce bugün, Behlül ve Nihal'in düğününden önce artık hiçbir şeye dayanamayan Bihter, 'Saçmalama, kendime bir şey yapacak değilim. Hem de Behlül için' dedikten kısa bir süre sonra aynada kalbinin yerini arayıp tek kurşunla aramızdan ayrıldı.

Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i Nebahat Çehre kızını çok özlüyor! Bihter Ziyagil’in ölümünün üzerinden 13 yıl geçti...

Aşk-ı Memnu, 24 Haziran 2010'da hafızalara kazınan bir final ile ekranlara veda etti.

Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i Nebahat Çehre kızını çok özlüyor! Bihter Ziyagil’in ölümünün üzerinden 13 yıl geçti...

Bugün ise sosyal medyada binlerce kullanıcı Bihter Ziyagil hakkında paylaşımlar yapmaya başladılar. O tweetlerden bazıları şöyle;

Çaresizce kabullenişin ne demek olduğunu bir peki'ye sığdıralı 13 sene oldu… rahat uyu Bihter Ziyagil dünyanın en korkak adamını sadece sen sevmedin #BihterZiyagil

Seni asla unutmayacağız #BihterZiyagil

Bütün acıları 'Peki' kelimesine sığdıralı 13 yıl olmuş.

Mezarı başında bile 'Seni seviyorum' diyemeyen Behlül için kendisini feda eden Bihter Ziyagil. Ölümünün 13. yılı..

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