Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre kızını çok özlüyor! Bihter Ziyagil'in ölümünün üzerinden 13 yıl geçti...
Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre kızını çok özlüyor! Bihter Ziyagil'in ölümünün üzerinden 13 yıl geçti, o sahne yine gündem oldu. Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu üzerinden yıllar geçse de hala hafızalarda... Dizinin ana karakterleri Bihter Ziyagil, ölümünün 13. yıl dönümünde unutulmadı. Beren Saat'in hayat verdiği Bihter Ziyagil, eşi Adnan ve yasak aşkı Behlül'ün gözü önünde intihar etmişti. Bihter'in ölümü sosyal medyada çok konuşuldu. Dizide Firdevs karakterine hayat veren Nebahat Çehre ise paylaşımıyla dikkat çekti. İşte detaylar...
Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre kızını çok özlüyor! Bihter Ziyagil'in ölümünün üzerinden 13 yıl geçti...
Selçuk Yöntem, Beren Saat, Nebahat Çehre ve Kıvanç Tatlıtuğ'u bir araya getiren dizi, 79. bölümde final verdi. Yasak aşkı anlatan dizinin finalinde ise Beren Saat'in hayat verdiği Bihter karakteri intihar etti.
Bugün ise sosyal medyada binlerce kullanıcı Bihter Ziyagil hakkında paylaşımlar yapmaya başladılar. O tweetlerden bazıları şöyle;
Çaresizce kabullenişin ne demek olduğunu bir peki'ye sığdıralı 13 sene oldu… rahat uyu Bihter Ziyagil dünyanın en korkak adamını sadece sen sevmedin #BihterZiyagil
Seni asla unutmayacağız #BihterZiyagil
Bütün acıları 'Peki' kelimesine sığdıralı 13 yıl olmuş.
Mezarı başında bile 'Seni seviyorum' diyemeyen Behlül için kendisini feda eden Bihter Ziyagil. Ölümünün 13. yılı..