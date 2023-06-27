54 yaşındaki Meriç Erkan’ın son haline bakın! Maneviyata yönelip hem adını hem hayatını değiştirdi! Ahu Tuğba’nın deli dolu aşkıydı...
Ahu Tuğba ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan eski manken ve oyuncu Meriç Erkan, maneviyata yönelmişti. Hem görüntüsünü hem adını değiştiren ünlü isim, katıldığı bir programdaki itiraflarıyla uzun süre gündem olmuştu. 'Mahmut' ismiyle hayatını sürdüren 54 yaşındaki Meriç Erkan'ın son hali gündem oldu. Erkan'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken sosyal medya ünlü ismi konuştu. İşte Mahmut Meriç Erkan'ın son hali...
Ahu Tuğba ile yaşadığı aşk ile hafızalara kazınan Meriç Erkan, geçmişe sünger çekti ve bambaşka bir hayat yaşamaya başladı.
Maneviyata yönelen ünlü isim, "Ben aradığımı buldum. Yatırımım ahirete" dedi. Meriç, 2022'de konuk olduğu Katarsis'te şunları söyledi: "Böyle yaparsam reyting getiriyor, her şey yolunda. O ortamda öyle gidiyordu, bambaşka bir pencereden bakınca olay bambaşka oluyor. Öldüğüm anı düşünemiyorum, dans ederken hoş değil. O dönem görevim insan eğlendirmekti.
Ahu Tuğba ile ilgili de itiraflarda bulunan Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğaçlama kurgu. Sen buna aşıksın bu da seni kabul etmiyor. Kritik noktaları onlar belirliyor gerisi sana kalıyor. Bir duygu yok varmış gibi. Ahu Tuğba'ya karşı hiçbir şey yoktu. Aslında o dönemin yalancısıyım ben. Buna razı edilmiştim bu da benim hatamdır"