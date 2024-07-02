MasterChef Mehmet Yalçınkaya eşinden boşandı mı? Beraber tek bir fotoğrafları bile yok! Büyük sırrı Mehmet Şef'in kızı açıkladı...

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ile bir araya gelen MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi Mehmet Şef, son günlerde özel hayatıyla gündemde. Ünlü şefin eşiyle boşandığı iddiaları ortalıkta dolaşırken, çiftin birlikte çekilmiş tek bir fotoğraflarının bile olmaması bu söylentileri daha da güçlendirmişti. Ancak, Mehmet Şef'in kızının açıklamaları sonrası büyül sır çözüldü...
MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi Mehmet Şef, son günlerde özel hayatıyla gündemde. Ünlü şefin eşiyle boşandığı iddiaları ortalıkta dolaşırken, çiftin birlikte çekilmiş tek bir fotoğraflarının bile olmaması bu söylentileri daha da güçlendirmişti. Ancak, Mehmet Şef'in kızının açıklamaları sonrası büyül sır çözüldü...
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu'nun bir araya MasterChef programı yeni sezonuyla ekranlara bir dönü pir döndü.
Yarışmacılar ana kadroya girmek için büyük mücadele verirken bir taraftan da Mehmet Şef'in sert tavırları soğuk terler döktürüyor.