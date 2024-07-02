Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı da oyuncu çıktı! Ayhan Akbin'le 1991 yılında boşanmışlardı! Meğer Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'la...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olarak hafızalara kazınan Aydan Şener, son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Televizyon ekranlarında pek görünmeyen Şener, sosyal medyada aktif olarak hayranlarıyla buluşuyor. Ancak, güzelliği ve yeteneğiyle annesinin izinden giden bir ismin daha olduğunu biliyor muydunuz? İşte Aydan Şener'in oyuncu kızı...