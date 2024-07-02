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Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı da oyuncu çıktı! Ayhan Akbin'le 1991 yılında boşanmışlardı! Meğer Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'la...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olarak hafızalara kazınan Aydan Şener, son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Televizyon ekranlarında pek görünmeyen Şener, sosyal medyada aktif olarak hayranlarıyla buluşuyor. Ancak, güzelliği ve yeteneğiyle annesinin izinden giden bir ismin daha olduğunu biliyor muydunuz? İşte Aydan Şener'in oyuncu kızı...

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 17:12 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 17:12
Yeşilçam’ın yıldızı Aydan Şener’in kızı da oyuncu çıktı! Ayhan Akbin’le 1991 yılında boşanmışlardı! Meğer Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy’la... 1

Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer yıllar önce Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'la...

Yeşilçam’ın yıldızı Aydan Şener’in kızı da oyuncu çıktı! Ayhan Akbin’le 1991 yılında boşanmışlardı! Meğer Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy’la... 2

Türk sinemasının en güzel kadınlarından biri olan Aydan Şener son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Ekranlara veda eden Aydan Şener'in kızını görenler 'yok artık' diyor.

Yeşilçam’ın yıldızı Aydan Şener’in kızı da oyuncu çıktı! Ayhan Akbin’le 1991 yılında boşanmışlardı! Meğer Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy’la... 3

Aydan Şener 1981 senesinde babasının arkadaşının ısrarı üzerine güzellik yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Sanatçı aynı yıl Miss World Güzellik Yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

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