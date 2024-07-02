Müge Anlı ile Hülya Avşar aynı karede! Yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı Görenler şaştı kaldı...

Biri Atv ekranlarının sevilen ve güvenilen yüzü Müge Anlı, biri de Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar.... İkiliyi aynı karede görenler gözlerine inanamadı. Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın yıllar öncesine ait bu görüntüleri sosyal medyayı salladı. Görünce çok şaşıracaksınız!