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Müge Anlı ile Hülya Avşar aynı karede! Yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı Görenler şaştı kaldı...

Biri Atv ekranlarının sevilen ve güvenilen yüzü Müge Anlı, biri de Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar.... İkiliyi aynı karede görenler gözlerine inanamadı. Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın yıllar öncesine ait bu görüntüleri sosyal medyayı salladı. Görünce çok şaşıracaksınız!

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 16:30 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 16:30
Müge Anlı ile Hülya Avşar aynı karede! Yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı Görenler şaştı kaldı... 1

Görenler oldukça şaşırdı! Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın ortaya çıkan fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü! ATV ekranlarının sevilen sunucusu Müge Anlı, diğeri ise Türkiye'de oldukça adından söz ettiren Hülya Avşar'ın fotoğrafına bakın...

Müge Anlı ile Hülya Avşar aynı karede! Yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı Görenler şaştı kaldı... 2

ATV ekranlarında hafta içi her gün evimize konuk olan Müge Anlı, sezon finaliyle ekranlara kısa bir mola verdi.

Müge Anlı ile Hülya Avşar aynı karede! Yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı Görenler şaştı kaldı... 3

Hem magazin gündemi hem de sevenleri tarafından yakından takip edilen Müge Anlı'nın yıllar önce Hülya Avşar'la olan fotoğraflarını görenler şaştı kaldı.

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