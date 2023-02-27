MasterChef Mehmet Yalçınkaya deprem bölgesinde kazanları kaynatmaya devam ediyor: "Burada iç huzuru buldum, geldim geleli tansiyon..."
MasterChef Mehmet Yalçınkaya deprem bölgesinde kazanları kaynatmaya devam ediyor. "Burada iç huzurum yerine geldi. Geldim geleli tansiyon hapı kullanmıyorum. Bir kardeşimize bir tas çorba vermek içimin ferahlamasını sağlıyor" diyen Mehmet Yalçınkaya, depremin ilk gününden bu yana afet bölgesinde yaraları sarmak için canla başla mücadele ediyor.
27.02.2023 13:01 - Son Güncelleme: 27.02.2023 13:22
"BURADA İÇ HUZURU BULDUM"
MasterChef Mehmet Yalçınkaya deprem bölgesinde kazanları kaynatmaya devam ediyor.
7.7'lik deprem sonrası ünlüler el ele... Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Magazin dünyasının ünlü isimleri el ele vererek yardıma koştu.
İlk günden bu yana deprem bölgesinde olan Mehmet Yalçınkaya, "Burada iç huzurum yerine geldi. Geldim geleli tansiyon hapı kullanmıyorum. Bir kardeşimize bir tas çorba vermek içimin ferahlamasını sağlıyor." dedi.