Ece Erken "Şafak'ın en istediği şeydi" diyerek o sapığın akıbetini duyurdu: "Mahkeme Erdal'ın akıl hastanesine yatırılmasına karar vermiş"
Ece Erken "Şafak'ın en istediği şeydi" diyerek o sapığın akıbetini duyurdu. Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Zor günler geçiren Ece Erken, 'Behzat Ç. rol yapar, Erdal Ç. öldürür. Susmaya devam edersen yanına gelmek zorunda kalacağım, aksiyonu severim' diye tehditler savuran sapığı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ece Erken mahkemenin kararını sosyal medya hesabından yağtığı bir açıklamayla duyurdu. "Şafak'ın en istediği şeydi" diyen Ece Erken, rahat bir nefes aldı.
"AKIL HASTANESİNE YATIRILMASINA KARAR VERMİŞ"
Ece Erken "Şafak'ın en istediği şeydi" diyerek o sapığın akıbetini duyurdu.
Sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ve kendisini telefon üzerinden tehdit eden Erdal Çınar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ece Erken ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle Erdal Çınar hakkında iddianame düzenlenmişti.
İddianamede, Erdal Çınar'ın, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na gönderdiği mesajların incelemesinde şunları kaydettiği belirlenmişti:
"Behzat Ç. rol yapar, Erdal Ç. öldürür. Seni mezbahaya alır sığır gibi doğrarım, sana sığır desem sığırlara hakaret olur, seni elime geçirdiğim zaman o namus dediğin şeyi delik deşik etmezsem bana Erdal Ç. demesinler."
Çınar ise Mahmutyazıcıoğlu'nu avukat olarak tanıdığını, evli olmasına rağmen Ece Erken ile birlikte olduğunu duyduğunu, bu nedenle Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisini tehdit etmeye başladığını iddia etmişti.
Çınar'ın Mahmutyazıcıoğlu'na yönelik 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle cezalandırılması talep edilmişti. Ece Erken, mahkemenin kararını sosyal medya hesabından duyurdu.