Masterchef Mehmet Şef’in kızı da kendi gibi fenomen çıktı! Sude Yalçınkaya bikinili pozlarını art arda paylaştı! Herkes onu konuştu
Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile MasterChef Türkiye yarışmasının jüri görevini üstlenen ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, yeni sezonla birlikte sık sık adından söz ettirmeye başladı. Yalçınkaya'nın kendisi gibi fenomen kızı Sude Yalçınkaya da sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Tatil sezonunu açan Suda, bikinili pozlarıyla sosyal medyaya adeta damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlar kısa sürede gündem olurken Sude'yi ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Baba-kızın benzerliği için "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yapıldı. İşte Mehmet Yalçınkaya'nın biricik kızı Sude'nin tatil pozları...
08.07.2022 22:42 - Son Güncelleme: 08.07.2022 22:42
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef programının yeni sezonun başlaması üzerine ekranlardaki yerini tekrar aldı. . Yalçınkaya'nın kendisi gibi fenomen kızı Sude Yalçınkaya da sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.