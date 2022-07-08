Vav TV İzle
Haberler Magazin Masterchef Mehmet Şef’in kızı da kendi gibi fenomen çıktı! Sude Yalçınkaya bikinili pozlarını art arda paylaştı! Herkes onu konuştu

Masterchef Mehmet Şef’in kızı da kendi gibi fenomen çıktı! Sude Yalçınkaya bikinili pozlarını art arda paylaştı! Herkes onu konuştu

Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile MasterChef Türkiye yarışmasının jüri görevini üstlenen ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, yeni sezonla birlikte sık sık adından söz ettirmeye başladı. Yalçınkaya'nın kendisi gibi fenomen kızı Sude Yalçınkaya da sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Tatil sezonunu açan Suda, bikinili pozlarıyla sosyal medyaya adeta damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlar kısa sürede gündem olurken Sude'yi ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Baba-kızın benzerliği için "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yapıldı. İşte Mehmet Yalçınkaya'nın biricik kızı Sude'nin tatil pozları...

08.07.2022 22:42 - Son Güncelleme: 08.07.2022 22:42
Masterchef Mehmet Şef’in kızı da kendi gibi fenomen çıktı! Sude Yalçınkaya bikinili pozlarını art arda paylaştı! Herkes onu konuştu

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef programının yeni sezonun başlaması üzerine ekranlardaki yerini tekrar aldı. . Yalçınkaya'nın kendisi gibi fenomen kızı Sude Yalçınkaya da sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef Mehmet Şef’in kızı da kendi gibi fenomen çıktı! Sude Yalçınkaya bikinili pozlarını art arda paylaştı! Herkes onu konuştu

Tatil sezonunu açan Suda, bikinili pozlarıyla sosyal medyaya adeta damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlar kısa sürede gündem olurken Sude'yi ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Masterchef Mehmet Şef’in kızı da kendi gibi fenomen çıktı! Sude Yalçınkaya bikinili pozlarını art arda paylaştı! Herkes onu konuştu

Baba-kızın benzerliği için "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yapıldı.

Masterchef Mehmet Şef’in kızı da kendi gibi fenomen çıktı! Sude Yalçınkaya bikinili pozlarını art arda paylaştı! Herkes onu konuştu

İşte başta Mehmet Yalçınkaya olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

Masterchef Mehmet Şef’in kızı da kendi gibi fenomen çıktı! Sude Yalçınkaya bikinili pozlarını art arda paylaştı! Herkes onu konuştu

DANİLO ZANNA VE OĞLU TİBET ZENO ZANNA

SON DAKİKA