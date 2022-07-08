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Haberler Magazin Cedi Osman’la evlenen Ebru Şahin’den ilk düğün videosu geldi! Her detayı hayran bıraktı! Beyazlar içinde şov yapan Ebru ortalığı salladı

Cedi Osman’la evlenen Ebru Şahin’den ilk düğün videosu geldi! Her detayı hayran bıraktı! Beyazlar içinde şov yapan Ebru ortalığı salladı

Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'den ilk düğün videosu geldi! Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu Cedi Osman, geçen hafta Kuzey Makedonya'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, dün akşam ise aşklarının başladığı İzmir'in Çeşme ilçesinde düğün töreni gerçekleştirdi. Ünlü isimlerin akın ettiği düğün töreni magazin manşetlerini süslerken Ebru Şahin'den ilk paylaşım geldi. Düğün videosunu yayınlayan Şahin, sosyal medyayı salladı. İşte Ebru Şahin'in o paylaşımı...

08.07.2022 21:50 - Son Güncelleme: 08.07.2022 22:02
Cedi Osman’la evlenen Ebru Şahin’den ilk düğün videosu geldi! Her detayı hayran bıraktı! Beyazlar içinde şov yapan Ebru ortalığı salladı

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu Cedi Osman, geçtiğimiz hafta Kuzey Makedonya'da evlenmişti.

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Cedi Osman’la evlenen Ebru Şahin’den ilk düğün videosu geldi! Her detayı hayran bıraktı! Beyazlar içinde şov yapan Ebru ortalığı salladı

Çift, Cedi Osman'ın doğum yeri olan Ohri kentinde hayatlarını birleştirmişti. Aile arasında yapılan nikah sonrasında ikili, Çeşme'de düğün töreni gerçekleştirdi.

Cedi Osman’la evlenen Ebru Şahin’den ilk düğün videosu geldi! Her detayı hayran bıraktı! Beyazlar içinde şov yapan Ebru ortalığı salladı

Spor ve sanat dünyasından pek çok ünlü isim katıldığı düğüne ünlü isimler akın etti. Şahin'in üç farklı gelinlik giydiği düğün hem sosyal medyada hem de magazin basınında büyük ses getirdi.

Cedi Osman’la evlenen Ebru Şahin’den ilk düğün videosu geldi! Her detayı hayran bıraktı! Beyazlar içinde şov yapan Ebru ortalığı salladı

Çiçeği burnunda gelin Ebru Şahin'den ilk paylaşım da geldi. Ünlü oyuncu, özel olarak hazırlanan düğün videosunu Instagram hesabında yayınladı.

Cedi Osman’la evlenen Ebru Şahin’den ilk düğün videosu geldi! Her detayı hayran bıraktı! Beyazlar içinde şov yapan Ebru ortalığı salladı

Her detayıyla dikkat çeken video, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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