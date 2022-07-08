Cedi Osman’la evlenen Ebru Şahin’den ilk düğün videosu geldi! Her detayı hayran bıraktı! Beyazlar içinde şov yapan Ebru ortalığı salladı
Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'den ilk düğün videosu geldi! Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu Cedi Osman, geçen hafta Kuzey Makedonya'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, dün akşam ise aşklarının başladığı İzmir'in Çeşme ilçesinde düğün töreni gerçekleştirdi. Ünlü isimlerin akın ettiği düğün töreni magazin manşetlerini süslerken Ebru Şahin'den ilk paylaşım geldi. Düğün videosunu yayınlayan Şahin, sosyal medyayı salladı. İşte Ebru Şahin'in o paylaşımı...
08.07.2022 21:50 - Son Güncelleme: 08.07.2022 22:02
Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu Cedi Osman, geçtiğimiz hafta Kuzey Makedonya'da evlenmişti.
Çift, Cedi Osman'ın doğum yeri olan Ohri kentinde hayatlarını birleştirmişti. Aile arasında yapılan nikah sonrasında ikili, Çeşme'de düğün töreni gerçekleştirdi.
Çiçeği burnunda gelin Ebru Şahin'den ilk paylaşım da geldi. Ünlü oyuncu, özel olarak hazırlanan düğün videosunu Instagram hesabında yayınladı.