7 yıl evli kaldığı Çağla Şıkel için ‘arkadaş değiliz’ diyen Emre Altuğ’dan aile pozu! Gören inanamadı o detay 'yok artık' dedirtti
Bu Kadar Mı, Su Gibisin, Sıcak, Dudak Dudağa, Kapış Kapış, Aşk-ı Kıyamet gibi birçok şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden şarkıcı Emre Altuğ, 4 senedir birlikte olduğu manken Çağla Şıkel ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girmişti. 2009'da ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ'u kucağına alan Altuğ, 2015 yılında Çağla Şıkel ile evliliklerini 10 dakikada sonlandırmıştı. Ünlü şarkıcı, geçen günlerde ise eski eşi hakkında yaptığı açıklamalarla gündem olmuş ve uzun süre adından söz ettirmişti. Altuğ, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının aile pozunu gören şaşıp kaldı. İşte Emre Altuğ'un o paylaşımı...
08.07.2022 23:15 - Son Güncelleme: 08.07.2022 23:15
1990'larda, Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara vokalistlik yapmaya başlayan Emre Altuğ, 1999'da çıkardığı ilk albümü İbret-i Alem'in 1 buçuk yıl öncesine kadar albüm yapma fikrini aklından bile geçirmedi. En büyük isteği oyunculuk olan Altuğ müzikte de başarıyı yakalayınca ikisini bir arada yürütmeye karar verdi.
Emre Altuğ'un bu evlilikten Hüseyin Kuzey Altuğ ve Uzay Tuncer Altuğ adında iki evladı oldu. Ancak ünlü çiftin mutluluğu uzun sürmedi.