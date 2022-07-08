7 yıl evli kaldığı Çağla Şıkel için ‘arkadaş değiliz’ diyen Emre Altuğ’dan aile pozu! Gören inanamadı o detay ’yok artık’ dedirtti

1990'larda, Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara vokalistlik yapmaya başlayan Emre Altuğ, 1999'da çıkardığı ilk albümü İbret-i Alem'in 1 buçuk yıl öncesine kadar albüm yapma fikrini aklından bile geçirmedi. En büyük isteği oyunculuk olan Altuğ müzikte de başarıyı yakalayınca ikisini bir arada yürütmeye karar verdi.