Masterchef Mehmet Şef'in eşiyle ilgili büyük sır çözüldü! Beraber tek bir kareleri bile yok! Boşanıp boşanmadıkları merak ediliyordu...

Uzun bir aradan sonra MasterChef ekranlarda yeniden izleyici ile buluştu. Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya gibi isimlerin bir araya geldiği programda yarışmacılar hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Son olarak agresif tarzıyla çok konuşulan Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı da bir hayli merak konusu oldu. Çocukları en az kendisi kadar ünlü olan Mehmet Yalçınkaya'nın eşi hakkındaki büyük sır çözüldü. İşte Mehmet Yalçınkaya ve tek bir karelerinin bile olmadığı eşi hakkındaki o bilgi...
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğuna oturduğu MasterChef programı uzun bir aranın ardından yeni sezonuyla izleyiciyle buluştu.
Ana kadroda olmak için tüm hünerlerini sergileyen yarışmacılar, Mehmet Şef karşısında soğuk terler dökmeye devam ediyor.
Ara ara sempatik tavırlarıyla da 7'den 70'e sevilen Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı da milyonlar tarafından merak edilmeye başlandı.