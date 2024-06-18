Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'dan üzen haber! Hastaneye kaldırıldı! Görüntüsü herkesi üzdü

67 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Geçtiğimiz ay Amerika'nın Los Angeles şehrinde geçirdiği trafik kazası sonucu kaburgaları kırılan ve günlerdir de yoğun bakımda tutulan Yeşilçam'ın efsane ismi Ahu Tuğba taburcu olmuştu. Ünlü sanatçının rahatsızlanarak tekrar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tuğba'nın kızı Anjelik, annesi için dua istedi.
"MAMAYLA BESLENİYORUM"
Kazadan sonra kaburgaları kırıldığı söylenen ve ameliyata alınan Ahu Tuğba, bir süre yoğun bakımda tutulduktan sonra taburcu edilmişti.Kazanın ardından 8 saat süren operasyondan geçen Ahu Tuğba, o zaman yaptığı açıklamada "Şoktayım, elimi kaldıramıyorum. İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum. Mamayla besleniyorum.Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır" ifadelerini kullanmıştı.
Taburcu olduktan sonra yeniden evine dönen Ahu Tuğba'nın Miami'deki evinde rahatsızlanarak yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.