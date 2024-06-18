Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'dan üzen haber! Hastaneye kaldırıldı! Görüntüsü herkesi üzdü

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"MAMAYLA BESLENİYORUM"

Kazadan sonra kaburgaları kırıldığı söylenen ve ameliyata alınan Ahu Tuğba, bir süre yoğun bakımda tutulduktan sonra taburcu edilmişti.Kazanın ardından 8 saat süren operasyondan geçen Ahu Tuğba, o zaman yaptığı açıklamada "Şoktayım, elimi kaldıramıyorum. İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum. Mamayla besleniyorum.Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır" ifadelerini kullanmıştı.