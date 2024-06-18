Ferdi Tayfur 2.kez dede oldu! Tuğçe Tayfur kızı Tuğçe Lina’yı kucağına aldı! İşte hastane odasından ilk görüntüler...

Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve Necla Nazır çiftinin kızları Tuğçe Tayfur, bugün ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Tuğçe Tayfur, 4 ay önce aşk yaşamaya başladığı Muhammet Aydın ile evlendi. Ve çiftten kısa süre sonra mutlu haber geldi. Hamile olduğunu takipçileriyle paylaşan ünlü isim, kızı Tuğçe Lina'ya kavuştuğunu sosyal medyadan duyurdu. İşte hastane odasından ilk görüntüler...
Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve Necla Nazır çiftinin kızları Tuğçe Tayfur, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bir dönem Tehdit ve şantaj iddiasıyla eski sevgilisiyle davalık olan Tuğçe Tayfur, magazin manşetlerinde sıkça yer almıştı.
Bu olaylardan sonra Tuğçe Tayfur, yaklaşık 4 ay önce Muhammet Aydın ile nikah masasına oturdu. Ve çiftten kısa süre sonra çocuk müjdesi geldi.
2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tuğçe Tayfur bugün ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.