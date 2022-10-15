Bu sahneyi izlemeye yürek dayanmaz! Gönül Dağı’nda yeni bölüm öncesi şoke eden VEDA! Dilek’siz kalan dizide ikinci başrol ayrılığı!

Gönül Dağı dizisi Cumartesi akşamları içimizi ısıtmaya devam ediyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan fenomen dizide sezon finali şoke eden bir ayrılık yaşanmıştı. Başrol oyuncularından Gülsim Ali İlhan diziye veda etmişti. Dilek karakterinin hikayesinin sona ermesiyle diziden ayrılan başarılı oyuncunun yeni projesi merak edilirken diziyle ilgili ikinci bir gelişme yaşandı. İzleyiciler Gülsim Ali'nin gidişine alışmazken ikinci bir başrol oyuncunun vedası konuşuluyor. Bu sahneyi izlemeye yürek dayanmaz!