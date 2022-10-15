Hakan Altun’un babası bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Sibel Can’ın romantik partneri meğer ünlü ismin oğluymuş...
Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici, Şarkılar Bizi Söyler için geri sayıma başladı. 'Hani Bekleyecektin', 'Aşk Bahçemdin', 'Duyanlara Duymayanlara', 'Hani Bekleyecektin' ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Hakan Altun'un da hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yeni sezonun ilk bölümünde İzel, Çelik ve Ercan Saatçi'yi ağırlayan Altun'un ailesi hakkında araştırma yapanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Arabeskin güçlü sesi Altun'un ünlü ismin oğlu olduğu ortaya çıktı. Bakın Hakan Altun'un kendisi gibi ünlü olan babası kimmiş...
15.10.2022 01:34 - Son Güncelleme: 15.10.2022 01:34
Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, yeni sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
İlk bölüm konukları arasında İzel-Çelik-Ercan yer alırken programın sunucularından Hakan Altun'un hayatı merak edilip araştırılıyor.
'Hani Bekleyecektin', 'Aşk Bahçemdin', 'Duyanlara Duymayanlara', 'Hani Bekleyecektin' ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Hakan Altun'un özellikle ailesi merak ediliyor.