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MasterChef Mehmet Şef bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Mehmet Yalçınkaya’nın memleketi...

Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile jüri görevini üstlendiği MasterChef programıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı merak konusu oldu. 3 çocuk babası 50 yaşındaki Mehmet Şef'in özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Mehmet Yalçınkaya aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Bakın Mehmet Yalçınkaya aslen nereli...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 16:19 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 16:19
MasterChef Mehmet Şef bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Mehmet Yalçınkaya’nın memleketi... 1

MasterChef Türkiye yarışmasında jüri görevini üstlenen Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

MasterChef Mehmet Şef bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Mehmet Yalçınkaya’nın memleketi... 2

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?
'Fusion Mutfak' akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.

MasterChef Mehmet Şef bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Mehmet Yalçınkaya’nın memleketi... 3

Masterchef'in Mehmet Şef'i 1974 yılında dünyaya geldi. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

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