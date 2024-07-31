MasterChef Mehmet Şef bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Mehmet Yalçınkaya’nın memleketi...

Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile jüri görevini üstlendiği MasterChef programıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı merak konusu oldu. 3 çocuk babası 50 yaşındaki Mehmet Şef'in özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Mehmet Yalçınkaya aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Bakın Mehmet Yalçınkaya aslen nereli...
MasterChef Türkiye yarışmasında jüri görevini üstlenen Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?
'Fusion Mutfak' akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.
Masterchef'in Mehmet Şef'i 1974 yılında dünyaya geldi. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.