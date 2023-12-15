Masterchef karıştı Cemre vücudu morluklar içinde paylaştı Alican ve Yasin Obuz Tahsin'i bombaladı "Kemçük ağızlı küçük enişte"

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te son olarak elenen isim, 2019 yılı şampiyonu Cemre Uyanık olmuştu. Cemre'nin vedası herkesi şaşırttı şaşırtmasına ama kimilerini de mutlu etti. O isimlerden biri de bir türlü yıldızının barışmadığı Tahsin Küçük. Cemre'nin elenmesinin ardından şarkı söyleyip, göbek attığı bir video paylaştı Tahsin ancak gelin görün ki başına iş de açtı. Önce Instagram hesabı kapanan Küçük ardından Alican Sabunsoy, Yasin Obuz ve Eda Karabulut'un hışmına uğradı.