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Masterchef karıştı Cemre vücudu morluklar içinde paylaştı Alican ve Yasin Obuz Tahsin'i bombaladı "Kemçük ağızlı küçük enişte"

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te son olarak elenen isim, 2019 yılı şampiyonu Cemre Uyanık olmuştu. Cemre'nin vedası herkesi şaşırttı şaşırtmasına ama kimilerini de mutlu etti. O isimlerden biri de bir türlü yıldızının barışmadığı Tahsin Küçük. Cemre'nin elenmesinin ardından şarkı söyleyip, göbek attığı bir video paylaştı Tahsin ancak gelin görün ki başına iş de açtı. Önce Instagram hesabı kapanan Küçük ardından Alican Sabunsoy, Yasin Obuz ve Eda Karabulut'un hışmına uğradı.

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 14:36 Güncelleme 15 Aralık 2023, 14:36
Masterchef karıştı Cemre vücudu morluklar içinde paylaştı Alican ve Yasin Obuz Tahsin’i bombaladı Kemçük ağızlı küçük enişte 1

Masterchef'te Tahsin Küçük ve Cemre Uyanık'ın yıldızı bir türlü barışmamıştı.

Masterchef karıştı Cemre vücudu morluklar içinde paylaştı Alican ve Yasin Obuz Tahsin’i bombaladı Kemçük ağızlı küçük enişte 2

Önceki bölümlerden birinde Esra'nın "Ne yorucu bir hafta oldu" demesinin üzerine konuşan Cemre, "Hayır fiziksel yorulduk, bir de mental yoruyorlar ya insanı. O çok sinirimi bozuyor. Bazılarının gerçekten fişini çekeceğim. Onu istiyorlar. Olay çıkartmamı istiyorlar. Duymamazlıktan nasıl geleyim? Ağzından çıkan lafı duymuyor, öyle bir tip. Seviyeli gitmeye çalışıyorum ama gerçekten damarıma basıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Masterchef karıştı Cemre vücudu morluklar içinde paylaştı Alican ve Yasin Obuz Tahsin’i bombaladı Kemçük ağızlı küçük enişte 3

Cemre potaya gönderilmesinin ardından "Sıkacağım, dışarıda çok pis sıkacağım, öyle böyle değil. Benden var ya ne çekecekler. Beni sessiz mi gördüler ne yaptılar bilmiyorum ama canlarını çok pis sıkacağım" demişti.

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