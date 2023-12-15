Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar'ın kalbini fethettiğinde 8 yaşındaydı! Yetenek Sizsiniz'in çocuk yıldızı DJ Yıldırım'ının son haline bakın Yıldırım Elmas...

Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Yetenek Sizsiniz... İlk olarak 2009 yılında yayınlanmaya başlayan Yetenek Sizsiniz, dönem dönem ekranlarda yer aldı, pek çok ismi de şöhretle kavuşturdu. Bazıları ise sadece hafızalarda kaldı. Onlardan biri de Yıldırım Elmas nam-ı diğer DJ Yıldırım. Yetenek Sizsiniz'e katıldığında henüz 8 yaşında olan ve rap müziğe olan tutkusuyla hafızalara kazınmıştı. Aradan yıllar geçti, Yıldırım Elmas ortadan kayboldu. Peki şimdi Yıldırım nerelerde, neler yapıyor? İşte detaylar...