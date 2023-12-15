Aşk dolu bir videoyla boşandığı eşine geri dönen Nursel Ergin kızının yeni yaşını kutladı: "Çilek reçelim..." Bengü 25 yaşında!

Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan ve daha sonra bir çok programın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin son olarak Gelinim Mutfakta programında boy gösteriyor. Henüz 19 yaşında anne olan Ergin bir röportajında ''Ben yuvada büyümüş, yalnız başına genç bir kızdım. Bir eve, bir yuvaya ihtiyacım vardı. Kızımın babası Yavuz ve kayınvalidem, boşluklarımı dolduracak insanlardı..." demişti. Daha sonra kızının babasıyla boşanan ünlü sunucu 2018 yılında Murat Akyer ile evlenmişti. Geçtiğimiz aylarda Akyer'den boşanan Ergin ayrılığa daha fazla dayanamamış ve Akyer'le barışmıştı. Tüm bunların ardından Ergin, kızının doğum günü için yaptığı paylaşımla gündemde.
İlk evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı olan Nursel Ergin, 2017 yılında iş insanı Murat Akyer ile evlendi.
İkinci kez evlenmesi nedeniyle, Nursel Ergin ile kızı Bengü Çınar'ın arasının açıldığı iddia edilmişti.
"Gelinim Mutfakta" programının güzel sunucusu Nursel Ergin geçtiğimiz haftalarda boşandığını aşk videosu ile duyurmuş sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başarmıştı... Son dönemde el ele, göz göze birbirlerine aşk sözcükleri söyleyerek boşananlar kervanına Nursel Ergin de dahil olmuştu...