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Masterchef kaptanlık düellosunda tansiyon yükseldi! Mehmet Yalçınkaya ile Barbaros arasında gergin anlar

MasterChef'in yeni bölümünde, yarışma öncesi Esra ve Barbaros arasında tartışma çıktı. Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef'in 19 Ekim'de yayınlanan son bölümde kaptanlık oyunu oynanırken, haftanın takımları belli oldu. Kaptanlık oyunu öncesinde stüdyoda tansiyon yükseldi.

20.10.2020 10:30 - Son Güncelleme: 20.10.2020 10:48
Masterchef kaptanlık düellosunda tansiyon yükseldi! Mehmet Yalçınkaya ile Barbaros arasında gergin anlar

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Şefler iki etaptan oluşan oyunda yarışmacılardan çeşitli sandviçler yapmalarını istedi.

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Masterchef kaptanlık düellosunda tansiyon yükseldi! Mehmet Yalçınkaya ile Barbaros arasında gergin anlar

İlk turu geçen isimler, Eray, Emir, Ebru, Sefa ve Barbaros oldu. İkinci tura kalan isimlerden Barbaros, sıcak sandviçi yetiştiremeyince, eksik tabağını masaya koymadı. Boş tezgahın önüne geçen Barbaros tepki çekti.

Masterchef kaptanlık düellosunda tansiyon yükseldi! Mehmet Yalçınkaya ile Barbaros arasında gergin anlar

MEHMET YALÇINKAYA'YI ÇILDIRTTI
Barbaros'un sunum yapmadığını gören Mehmet Şef, Emir'i göstererek "Adam orada bir isyanda. Aynı isyanı sende neden göremiyoruz?" dedi. Barbaros'un ise "Yapamadığım bir şey neden isyan edeceğim. Ne yapayım tezgaha mı vurayım?" sözleri üzerine ise Mehmet Şef çok sinirlendi.

Masterchef kaptanlık düellosunda tansiyon yükseldi! Mehmet Yalçınkaya ile Barbaros arasında gergin anlar

Barbaros'un tavırlarına çok kızan ünlü şef, "Sen kaptan olmak ve şampiyon olmak zorundasın bunun yolu da buradan geçiyor. Yemeği bitireceksin tezgaha koyacaksın. Önce yemeği bitireceksin beni sinirlendirme getir şu şuraya koy önce tabağını göreyim. Sen kafana göre mi çalışacaksın. Buranın kuralları var ve bu tabak burada duracak. Biz gelip ne eksik bakacağız sen de eksiklerini öğreneceksin. Yetiştiremediğin bir tabağı bile burada tutacaksın. Kendine gel, saçmalamaya devam etme ve beni de germe" diyerek bağırdı.

Masterchef kaptanlık düellosunda tansiyon yükseldi! Mehmet Yalçınkaya ile Barbaros arasında gergin anlar

Şeflerin sıcak sandviç yemeğini en iyi yapan mavi takımın kaptanı oldu. Kırmızı takımın kaptanını da belirleyen Eray rakip olarak Emir'i seçti.

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