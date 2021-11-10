Doktorlar’ın sert bakışlı Zenan’ı Melike Güner’in son haline bakın! Yıllar sonra gündeme geldi değişimi sosyal medyayı ikiye böldü
Doktorlar'ın sert bakışlı Zenan'ı Melike Güner'in son haline bakın! 2006 – 2011 yılları arasında yayınlanan ve kadrosunda Yasemin Özilhan, Kutsi, Bekir Aksoy, Aysun Kayacı gibi isimlerin yer aldığı Doktorlar dizisinde Zenan karakterini canlandıran Melike Güner, yıllar sonra gündeme geldi. Ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kısacık kullandığı saçlarını uzatan Güner'in değişimi ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Tanıyamadım", "Çok değişmiş" yorumlarında bulundu. İşte Doktorlar'ın Zenan'ı Melike Güner'in son hali...
10.11.2021 01:19
- Son Güncelleme: 10.11.2021 01:19
Melike Güner, Kutsi, Yasemin Özilhan, Bekir Aksoy gibi oyuncularla rol aldığı Doktorlar dizisinde canlandırdığı Zenan karakteri ile hafızalara kazınmıştı.