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Doktorlar’ın sert bakışlı Zenan’ı Melike Güner’in son haline bakın! Yıllar sonra gündeme geldi değişimi sosyal medyayı ikiye böldü

Doktorlar'ın sert bakışlı Zenan'ı Melike Güner'in son haline bakın! 2006 &ndash; 2011 yılları arasında yayınlanan ve kadrosunda Yasemin Özilhan, Kutsi, Bekir Aksoy, Aysun Kayacı gibi isimlerin yer aldığı Doktorlar dizisinde Zenan karakterini canlandıran Melike Güner, yıllar sonra gündeme geldi. Ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kısacık kullandığı saçlarını uzatan Güner'in değişimi ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Tanıyamadım", "Çok değişmiş" yorumlarında bulundu. İşte Doktorlar'ın Zenan'ı Melike Güner'in son hali...

10.11.2021 01:19 - Son Güncelleme: 10.11.2021 01:19
Doktorlar’ın sert bakışlı Zenan’ı Melike Güner’in son haline bakın! Yıllar sonra gündeme geldi değişimi sosyal medyayı ikiye böldü

Melike Güner, Kutsi, Yasemin Özilhan, Bekir Aksoy gibi oyuncularla rol aldığı Doktorlar dizisinde canlandırdığı Zenan karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

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Doktorlar’ın sert bakışlı Zenan’ı Melike Güner’in son haline bakın! Yıllar sonra gündeme geldi değişimi sosyal medyayı ikiye böldü

Ünlü oyuncu, uzun bir aradan sonra Elçin Sangu, Ceren Moray gibi oyuncuların yer aldığı Yalancılar ve Mumları dizisinde boy göstermişti.

Doktorlar’ın sert bakışlı Zenan’ı Melike Güner’in son haline bakın! Yıllar sonra gündeme geldi değişimi sosyal medyayı ikiye böldü

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Güner, son haliyle gündeme geldi. Kısacık kullandığı saçlarını uzatan Güner'in değişimi ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Doktorlar’ın sert bakışlı Zenan’ı Melike Güner’in son haline bakın! Yıllar sonra gündeme geldi değişimi sosyal medyayı ikiye böldü

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Güner'e kısa saçın daha çok yakıştığını belirtirken bir kısmı oyuncunun uzun saçlı haline övgü yağdırdı.

Doktorlar’ın sert bakışlı Zenan’ı Melike Güner’in son haline bakın! Yıllar sonra gündeme geldi değişimi sosyal medyayı ikiye böldü

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, "Tanıyamadım", "Çok değişmiş" yorumlarında bulundu.

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