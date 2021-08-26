Masterchef jürisi Danilo Zanna’nın eşi cesur pozlarıyla hayran bıraktı o da fenomen! İşte Danilo’nun Karadeniz kızı eşi Tuğçe

Türkiye macerası onun hayatın değiştirdi. Hem hayatının aşkını bulan Danilo Zanna, hiç ummadığı bir şöhretin de sahibi oldu. Şimdilerde pek çok reklam filminde rol alırken, Masterchef adlı yarışma programında jüri üyeliği de yapıyor. Öte yandan eşi Tuğçe Demirbilek Zanna da bir sosyal medya fenomeni. 1 çocuk annesi verdiği cesur pozlarla ve düzgün fiziğiyle takdir topluyor.

Peki Danilo Zanna'nın hayatını değiştiren aşkı Tuğçe Demirbilek Zanna kim? İşte başta Danilo Zanna'nın eşi olmak üzere ünlülerin eşleri.