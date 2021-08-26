Masterchef jürisi Danilo Zanna'nın eşi cesur pozlarıyla hayran bıraktı o da fenomen! İşte Danilo'nun Karadeniz kızı eşi Tuğçe
MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 38 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Bozuk Türkçe'si de cabası... Evlendikten sonra, Türkiye'de yaşamaya başlayan Danilo Zanna hakkında en çok merak edilen şey eşi. Danilo Zanna'nın karısı Tuğçe hakkında en çok arama yapılan isim olabilir.Programda da 'Benim hanım Karadeniz kızıdır' dediği Tuğçe Demirbilek Zanna güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte başta MasterChef'in sevilen şefi Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek Zanna olmak üzere ünlülerin eşleri.
Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Üç kardeşten en küçüğü olan Danilo Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalya'da Gastronomi okudu. Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de aşkı bulunca burada kalmaya karar verdi.
Türkiye macerası onun hayatın değiştirdi. Hem hayatının aşkını bulan Danilo Zanna, hiç ummadığı bir şöhretin de sahibi oldu. Şimdilerde pek çok reklam filminde rol alırken, Masterchef adlı yarışma programında jüri üyeliği de yapıyor. Öte yandan eşi Tuğçe Demirbilek Zanna da bir sosyal medya fenomeni. 1 çocuk annesi verdiği cesur pozlarla ve düzgün fiziğiyle takdir topluyor.
Peki Danilo Zanna'nın hayatını değiştiren aşkı Tuğçe Demirbilek Zanna kim? İşte başta Danilo Zanna'nın eşi olmak üzere ünlülerin eşleri.