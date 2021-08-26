Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! Özgür Ozan’ın oğullarını gören şaştı kaldı Derin Deniz aynı babası

Yeni imajıyla kısa sürede gündem olan Özgür Ozan'ın çocukları da sosyal medyayı ele geçirdi. Babasına benzerliği ile dikkat çeken Derin Deniz Ozan ise çok konuşulanlar arasına girdi. İşte başt Özgür Ozan'ın çocukları olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...