Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! Özgür Ozan'ın oğullarını gören şaştı kaldı Derin Deniz aynı babası
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın değişmeyen nadir karakterlerinden olan Hüsnü Çoban son hali ile gündeme bomba gibi düştü.Film projesi için kamera karşısında geçmeden önce saçını ve sakalını uzatan oyuncunun sosyal medya hesabını takibe alan hayranları, oğlu Ali Demir Ozan ve Derin Deniz Ozan'ı görünce şaştı kaldı. Özgür Ozan'ın büyük oğlu Derin Deniz'i görenler, 'Aynı babası' yorumunda bulundu. İşte Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! Özgür Ozan'ın oğullarını gören şaştı kaldı, Derin Deniz'i görenler ise 'Aynı babası' yorumunda bulundu.
Çocuklar Duymasın'dan sonra yıllardır Arka Sokaklar dizisinde oynayan Özgür Ozan, yeni sezon öncesi imaj değişikliğine gitti. Arka Sokaklar dizisinde ayrılacağı ileri sürülen Ozan, bir film projesi için kamera karşısında geçmeden önce saçını ve sakalını uzattı.
"GENÇLEŞMİŞSİN"
Özgür Ozan'ın yeni imajını çok beğenen sevenleri ise "Senin yaşın gittikçe geriye gidiyor", "Gençleşmişsin" ve "Çok yakışmış" yorumları yapıldı. Paylaşımı binlerce beğeni alan oyuncunun, pozları da kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
Yeni imajıyla kısa sürede gündem olan Özgür Ozan'ın çocukları da sosyal medyayı ele geçirdi. Babasına benzerliği ile dikkat çeken Derin Deniz Ozan ise çok konuşulanlar arasına girdi. İşte başt Özgür Ozan'ın çocukları olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...