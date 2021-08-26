Vav TV İzle
Haberler Magazin Defne Samyeli'nin kırbaçlı fetiş videosunu tefe koyan Seda Akgül'den bomba sözler! Sosyal medya yıkıldı

Defne Samyeli'nin kırbaçlı fetiş videosunu tefe koyan Seda Akgül'den bomba sözler! Sosyal medya yıkıldı

Defne Samyeli'nin kırbaçlı fetiş videosunu tefe koyan Seda Akgül'den bomba sözler! Sosyal medya Seda Akgül'ün Defne Samyeli'li paylaşımını konuşuyor. Uzun zamandır ekranlarda olmayan sunucu Seda Akgül, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Akgül, son olarak şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilen bir videosunu paylaşarak zehir zemberek sözler söyledi. Akgül, Defne Samyeli'nin 'kırbaçlı' ve çıplak erkeklerin etrafında dans ettiği video hakkında bakın neler söyledi...

26.08.2021 16:34 - Son Güncelleme: 26.08.2021 17:41
Defne Samyeli’nin kırbaçlı fetiş videosunu tefe koyan Seda Akgül’den bomba sözler! Sosyal medya yıkıldı

SEDA'DAN DEFNE'YE ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER!

Defne Samyeli'nin kırbaçlı fetiş videosunu tefe koyan Seda Akgül, sözleri ile gündeme bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Defne Samyeli’nin kırbaçlı fetiş videosunu tefe koyan Seda Akgül’den bomba sözler! Sosyal medya yıkıldı

Bir süredir ekranlarda olmayan sunucu Seda Akgül, sosyal medya hesabı üzerinden Defne Samyeli'nin 90'lı yıllarda yaptığı bir şovu gündeme getirdi.

Defne Samyeli’nin kırbaçlı fetiş videosunu tefe koyan Seda Akgül’den bomba sözler! Sosyal medya yıkıldı

Akgül, Samyeli'nin yarı çıplak erkeklerin etrafındaki kırbaçlı dansını paylaştı.

Defne Samyeli’nin kırbaçlı fetiş videosunu tefe koyan Seda Akgül’den bomba sözler! Sosyal medya yıkıldı

"FETİŞ PROGRAMI YAPIP HABER SUNDU"

Şimdilerde hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapan Samyeli'ye tepki gösteren Akgül, şunları söyledi: "Defne Samyeli gerçeği. Hangi ülkede böyle bir fetiş programı sunduktan sonra, bir kadın yıllarca ana haber okuyabilir? Evet iyi bir okuldan mezun olmuş ama gereken eğitimi alamamış.

Defne Samyeli’nin kırbaçlı fetiş videosunu tefe koyan Seda Akgül’den bomba sözler! Sosyal medya yıkıldı

"KİMİ YÜCELTTİĞİNİZİN FARKINA VARIN"

Ey Türk halkı; kimi, niye, neden yücelttiğinizin farkına varın. Benim ki kıskançlık değil, yollar eğiri, sen doğru iken yapılan haksızlık..."

Defne Samyeli’nin kırbaçlı fetiş videosunu tefe koyan Seda Akgül’den bomba sözler! Sosyal medya yıkıldı

Seda Akgül'ün Defne Samyeli çıkışı magazin gündeminin en çok konuşulanları arasına girdi.

SON DAKİKA