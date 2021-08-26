Defne Samyeli'nin kırbaçlı fetiş videosunu tefe koyan Seda Akgül'den bomba sözler! Sosyal medya yıkıldı
Defne Samyeli'nin kırbaçlı fetiş videosunu tefe koyan Seda Akgül'den bomba sözler! Sosyal medya Seda Akgül'ün Defne Samyeli'li paylaşımını konuşuyor. Uzun zamandır ekranlarda olmayan sunucu Seda Akgül, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Akgül, son olarak şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilen bir videosunu paylaşarak zehir zemberek sözler söyledi. Akgül, Defne Samyeli'nin 'kırbaçlı' ve çıplak erkeklerin etrafında dans ettiği video hakkında bakın neler söyledi...
26.08.2021 16:34
- Son Güncelleme: 26.08.2021 17:41
SEDA'DAN DEFNE'YE ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER!
Defne Samyeli'nin kırbaçlı fetiş videosunu tefe koyan Seda Akgül, sözleri ile gündeme bomba gibi düştü.
Bir süredir ekranlarda olmayan sunucu Seda Akgül, sosyal medya hesabı üzerinden Defne Samyeli'nin 90'lı yıllarda yaptığı bir şovu gündeme getirdi.