Masterchef Hasan'ın uğruna yarışmayı bıraktığı sevgilisi Hülya fenomen oldu çıktı! Bir zamanların doktoru şimdinin fenomeni
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'in en büyük şampiyonluk adaylarından biri, yarışmanın başından bu yana Hasan Biltekin. İddialı sözleri ve tabaklarıyla çok konuşulan Hasan Biltekin şimdilerde son 4'e kalmak için ter döküyor. Hasan Biltekin hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey ise evlilik aşamasında olduğu sevgilisi. Hasan Biltekin'in sevgilisi fenomen oldu çıktı. İşte detaylar.
04.01.2022 16:35
- Son Güncelleme: 04.01.2022 17:06
Masterchef'in en çok dikkat çeken ve en çok beklenti içerisinde olunan isimlerinin başında Hasan Biltekin geliyor. Geçen sezonda da Masterchef'te yer alan ancak ailevi problemleri nedeniyle yarışmadan çekilmek zorunda kalan Hasan Biltekin bu yılın en iddialı isimlerinden biri.
İŞTE HASAN VE SEVGİLİSİ HÜLYA
Kız arkadaşının adının Hülya olduğunu gösteren Hasan Biltekin'in sosyal medya hesabında Hülya isminde tek bir ismin olduğu ise resmen görüldü.