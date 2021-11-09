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Masterchef Hasan uğruna yarışmayı bıraktığı sevgilisi Hülya'dan ayrıldı mı şok! Kulağını çekmişti dayanamadı Hasan Biltekin...

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef, bu sezon geçen sene ki gibi olay yaratmadı. Reytingleri de ortalama kaldı. Ancak yine de hatrı sayılır bir izleyici kitlesi nefes bile almadan olan biteni izliyor. Özellikle bu yıl yarışmacıların özel hayatları oldukça ön planda. Bunlardan biri de şampiyonluğun favorilerinden biri olarak gösterilen Hasan Biltekin. Ancak ortaya flaş bir iddia ortaya atıldı. Hasan Biltekin'in uğruna yarışmayı bıraktığı sevgilisi doktor Hülya'dan ayrıldığı iddia edildi. İşte detaylar...

09.11.2021 15:59 - Son Güncelleme: 09.11.2021 15:59
Masterchef Hasan uğruna yarışmayı bıraktığı sevgilisi Hülya’dan ayrıldı mı şok! Kulağını çekmişti dayanamadı Hasan Biltekin...

Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışmada yer alan Hasan Biltekin, hem yakışıklığı hem de performansıyla adını kalplere kazıyor. Milyonların yakından takip ettiği yarışmada sevilerek izlenen başarılı yarışmacının kısa bir süre önce yarışmadan sevgilisi Hülya'dan dolayı çekildiği ise açıklanmıştı. Şimdi ise ayrılık haberi gündeme öyle bir düştü ki, görenler şok oldu!

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Masterchef Hasan uğruna yarışmayı bıraktığı sevgilisi Hülya’dan ayrıldı mı şok! Kulağını çekmişti dayanamadı Hasan Biltekin...

Masterchef yarışmasında adını duyuran Hasan Biltekin, sevgilisinin en yakının vefatından dolayı Acun Medya'dan izin istemiş ve Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan İrem Kanan'la birlikte defin işlemlerini bile halletmişti.

Masterchef Hasan uğruna yarışmayı bıraktığı sevgilisi Hülya’dan ayrıldı mı şok! Kulağını çekmişti dayanamadı Hasan Biltekin...

Sevgilisinin en zor gününde yanında olan Hasan Biltekin, sevgilisi Hülya'nın adını ise sık sık yarışmada anmıştı. Şimdi ise ikilinin ilişkilerinde bir sorun olduğu ortaya çıktı!

Masterchef Hasan uğruna yarışmayı bıraktığı sevgilisi Hülya’dan ayrıldı mı şok! Kulağını çekmişti dayanamadı Hasan Biltekin...

Masterchef Hasan, Somer Şefin sorusuna ise "Şefim buradan gitme gibi bir şey söz konusu bile değil. Zor bir zamandan geçtim ama sonra toparlandım. Kendime geldim. Eski Hasan olarak yeniden buradayım" açıklamasında bulundu. Fakat biricik aşkı Doktor Hülya ile çok büyük kavga ettikleri söylentiler arasına girince işin rengi değişti!

Masterchef Hasan uğruna yarışmayı bıraktığı sevgilisi Hülya’dan ayrıldı mı şok! Kulağını çekmişti dayanamadı Hasan Biltekin...

Masterchef yarışmasından izin alarak çekilen Hasan, kız arkadaşının cenazesinde tüm işlemleri yapmıştı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı şef adayının Instagram'dan birkaç gün önce Doktor Hülya'yı sildiği iddia edildi.

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