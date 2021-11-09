Masterchef Hasan uğruna yarışmayı bıraktığı sevgilisi Hülya’dan ayrıldı mı şok! Kulağını çekmişti dayanamadı Hasan Biltekin...

Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışmada yer alan Hasan Biltekin, hem yakışıklığı hem de performansıyla adını kalplere kazıyor. Milyonların yakından takip ettiği yarışmada sevilerek izlenen başarılı yarışmacının kısa bir süre önce yarışmadan sevgilisi Hülya'dan dolayı çekildiği ise açıklanmıştı. Şimdi ise ayrılık haberi gündeme öyle bir düştü ki, görenler şok oldu!