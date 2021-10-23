Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’dan Demet Özdemir gerçeği! Bunu kimse bilmiyordu gören şaşkın

Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat verecek olan Su Burcu Yazgı Coşkun yaşının fazlasıyla genç olmasına karşın çocuk yaştan bu yana ekranlarda görmeye alışık olduğumuz yüzlerden biri. Son olarak Kırmızı Oda'da yer alan genç oyuncu şimdi ise Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in oyuncu kadrosunda yerini aldı.